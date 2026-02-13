Andrea Esteban 13 FEB 2026 - 19:54h.

El Athletic Club abandonará la ‘Lista de Prohibición de Registro’ de la FIFA en un máximo de cinco días

El Athletic se mueve ante la amenaza de FIFA: motivo, escenarios posibles y ejemplos a seguir

El Athletic Club respira. Después de varios días de incertidumbre y ruido administrativo, el club rojiblanco ha logrado desbloquear su situación ante la FIFA y podrá volver a inscribir jugadores con total normalidad en las próximas ventanas de fichajes. Una noticia que en Ibaigane se celebra casi como un gol en el descuento, porque elimina de golpe cualquier amenaza sobre el futuro inmediato de la plantilla.

Según adelantan varios medios, el máximo organismo del fútbol mundial ya ha trasladado al club bilbaíno que abandonará en cuestión de días la conocida ‘Lista de Prohibición de Registro’, una especie de lista negra en la que ningún equipo quiere aparecer. El plazo estimado para que desaparezca oficialmente es de menos de una semana.

El origen del problema: el ‘caso Padilla’

El conflicto que llevó al Athletic a esta situación tenía nombre propio: Padilla. La FIFA entendía que existía una discrepancia contractual tras su cesión al Pumas UNAM y su posterior regreso a Lezama. El club vasco activó una cláusula de recuperación que figuraba en el acuerdo cuando se produjo la salida de Julen Agirrezabala, movimiento que generó la queja del conjunto mexicano y activó la revisión del organismo internacional.

La inclusión en la lista llegó en un momento especialmente delicado, coincidiendo además con compromisos deportivos importantes, como la eliminatoria copera frente a la Real Sociedad. Sin embargo, desde el club siempre se transmitió calma interna, convencidos de que la documentación contractual respaldaba su postura.

Vía libre para el mercado

Con la resolución favorable, el Athletic evita un bloqueo que le habría impedido reforzarse durante varias ventanas de mercado. La medida que pesaba sobre la entidad era similar a la que han sufrido otros clubes en el pasado y que puede condicionar seriamente la planificación deportiva.

El organismo que preside Gianni Infantino ha considerado que el requisito pendiente ya se ha cumplido y, por tanto, procede retirar la sanción administrativa. Traducido al lenguaje futbolero: el Athletic vuelve a jugar el mercado sin tarjetas ni restricciones.

En Bilbao, más que euforia, hay sensación de alivio. No se trata de un fichaje estrella ni de una incorporación mediática, pero sí de algo igual de importante: recuperar la normalidad. Y en un fútbol cada vez más regulado, eso también es una victoria.