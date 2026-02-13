Lucas Gatti 13 FEB 2026 - 21:13h.

Mateo Pellegrino, alternativa para la delantera de España

Los delanteros que podrían ir al Mundial 2026 con España tras la grave lesión de Samu Omorodion: lista de candidatos

Desde hace tiempo, aumentó considerablemente la cantidad de futbolistas que adoptaron una nueva nacionalidad para poder desempeñarse en otras selecciones. Varios jugadores nacidos o formados en España, con doble nacionalidad, han optado por representar internacionalmente a otros países debido a sus orígenes familiares o falta de oportunidades con la Roja. Se destacan, entre esos nombres, Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, que decidieron jugar para Argentina, Saúl Coco que defiende la camiseta de Guinea Ecuatorial, y Brahim Díaz y Achraf Hakimi que representan a Marruecos. Este último, es nacido en Madrid, pero internacional marroquí desde categorías inferiores

Siguiendo esa misma línea, la Selección Española contempla incorporar a Mateo Pellegrino como posible refuerzo para el Mundial 2026. El entrenador, Luis De La Fuente, tiene en el radar al delantero que se destaca en el Parma de Italia. El atacante nació en Valencia en el 2001, cuando su papá Mauricio, se destacaba en el blanquinegro. El joven, de 24 años, tiene también la nacionalidad argentina por intermedio de su padre que nació en Leones, Córdoba.

En las últimas horas, el español nacionalizado argentino hizo declaraciones a la prensa sobre la posibilidad de integrar La Roja. “Sinceramente, no me contactaron (de la Federación Española). Vi la noticia, pero no me dijeron nada. Trato de enfocarme en lo que debo hacer el fin de semana con el Parma. Si uno pierde el foco, no hace las cosas bien. Para mí es lindo que se hable de esa posibilidad; estoy agradecido por eso. Después se verá si me llaman, pero no cierro puertas”, añadió el futbolista, y le abrió las puertas al entrenador español a un posible llamado para sumarse a la selección.

Mateo Pellegrino causa sensación en la Serie A

El delantero mide 1,92 metros, es rápido y potente, lo que ha llamado la atención por los menos del Milán. Viene siendo observado muy de cerca por De La Fuente, y ante la rotura de ligamento que sufrió Samu Aghehowa, existen las chances de que el goleador del elenco italiano defienda los colores España, aunque fue citado en su momento para integrar la Sub 19 argentina de Fernando Batista, pero no sumó minutos.

La trayectoria de Pellegrino incluye su debut en el fútbol argentino, el 31 de marzo de 2021, vistiendo la casaca de Vélez contra Banfield, bajo la dirección de su padre. Su primer gol llegó ante Deportivo Cipoletti por la Copa Argentina. A finales de 2022, pasó a préstamo por Estudiantes de La Plata, aunque no convirtió goles en 19 partidos. En 2023, se integró a Platense, equipo en el que anotó 15 goles en 53 encuentros antes de retornar a Vélez y luego continuar su carrera en el conjunto de la capital italiana.

Desde que arribó a Roma en febrero de 2025, el atacante disputó 39 encuentros y marcó 12 goles. Además, acaba de renovar contrato hasta junio de 2030. En la temporada 2025/26, el atacante marcó nueve tantos y dio una asistencia en 27 encuentros. Mientras tanto, su nombre está en el radar de De La Fuente para integrar el plantel que se medirá contra Argentina en la Finalísima el 27 de marzo en Doha, Qatar.