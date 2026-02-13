La selección disputará sus seis partidos de fase de grupos entre septiembre y noviembre

España ya tiene calendario completo de partidos para jugar en todo 2026. Un año futbolístico a nivel de selecciones que arrancará el próximo mes de marzo con la Finalíssima y finalizará en noviembre con la fase de grupos de la Nations League. Entre medias, por supuesto, el Mundial 2026 como cita colosal durante los meses de junio y julio.

El próximo partido de La Roja será el 27 de marzo ante Argentina con un título en juego: la Finalíssima, con los campeones de la Eurocopa y de la Copa América frente a frente. Dos selecciones que, por cierto, se podrían cruzar a las primeras de cambio en el Mundial del próximo verano. En ese mismo parón, España también jugará un amistoso ante Egipto. Los dos duelos se disputarán en Lusail, Qatar.

Una vez finalice el curso a nivel de clubes, llegará la gran cita del año. Antes del Mundial, España se medirá a Chile en un amistoso que se disputará en México el 8 de junio. Luego llegarán las citas ante Cabo Verde el día 15, ante Arabia Saudí el día 21 y frente a Uruguay en la madrugada del 27 de junio. Los dos primeros encuentros se jugarán a las 18:00 horas y el tercero, a las 2:00 de la madrugada (horario peninsular español). Y a partir de ahí, lo que venga a partir de dieciseisavos.

Calendario de España en la Nations League

En septiembre arrancará una nueva temporada que dará el pistoletazo de salida a nivel de selecciones con la fase de grupos de la Nations League. La selección española se medirá a Inglaterra, Croacia y Chequia en seis partidos, tres como local y tres como visitante, que se disputarán durante los dos parones de septiembre y noviembre.

En este sentido, cabe recordar que la FIFA ha establecido un nuevo calendario de selecciones para el próximo curso que traerá novedades importantes. Y es que los habituales parones de septiembre y octubre se unificarán en un solo parón que durará tres semanas, del lunes 21 de septiembre al viernes 9 de octubre. En esas fechas, España disputará hasta cuatro partidos. El segundo parón sí se mantiene de manera habitual y llegará en noviembre, entre el lunes 9 y viernes día 20, con dos partidos cada selección.

El calendario de España durante los dos parones de septiembre y noviembre, con los seis partidos de la Nations League, queda de la siguiente manera:

Inglaterra-España , sábado 26 de septiembre.

, sábado 26 de septiembre. España-Croacia , jueves 29 de septiembre.

, jueves 29 de septiembre. España-Chequia , sábado 3 de octubre.

, sábado 3 de octubre. Croacia-España , jueves 6 de octubre.

, jueves 6 de octubre. Chequia-España , jueves 12 de noviembre.

, jueves 12 de noviembre. España-Inglaterra, domingo 15 de noviembre.

Los dos primeros clasificados de la Nations League disputarán una eliminatoria de cuartos de final entre el 25 y 30 de marzo de 2027. La Final Four de la competición se jugará entre el 9 y el 13 de junio. El tercer clasificado de cada grupo de la Nations disputará un playoff por el descenso ante un equipo de la Liga B, mientras que el colista de cada grupo descenderá de manera directa a la segunda categoría.