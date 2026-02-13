Joaquín Anduro 13 FEB 2026 - 20:04h.

Roberto Rossetti defiende el uso del VAR con algunas modificaciones

Mr. Asubío desgrana toda la polémica del Atlético 4-0 Barça: Giuliano debió ser expulsado y así se anuló el gol de Cubarsí

La última gran polémica en el fútbol español ha llegado tras el Atlético-Barcelona de Copa del Rey con múltiples rajadas desde el club azulgrana, desde Joan Laporta a Hansi Flick, con el uso del VAR en el gol anulado a Pau Cubarsí. Una situación ilegal milimétrica del central catalán que sirve de ejemplo de los cambios que planea introducir la UEFA tal y como ha reconocido el jefe de sus árbitros, el excolegiado Roberto Rossetti.

Tras el congreso de la UEFA que se ha celebrado estos días, el italiano habló sobre la situación del videoarbitraje a raíz de las últimas polémicas y de las modificaciones que se han planeado: "A final de temporada hablaremos sobre ello, porque no podemos ir en la dirección de que haya intervenciones microscópicas del VAR. Nos gusta el fútbol tal y como es".

Pese a esto, Roberto Rossetti defendió el uso del VAR recalcando que siempre va a hacer el fútbol "más justo": "Tampoco podemos olvidar por qué existe el VAR. Es para hacer el juego más justo. Es bueno para los aficionados, para todo el mundo, porque quieres que se tomen las decisiones correctas sobre el campo, especialmente cuando son acciones claras".

Otra de las polémicas que la UEFA espera cerrar es la diferencia de arbitraje entre ligas al usar el VAR: "No puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa. No es bueno, sobre todo porque hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos en conversaciones sobre ello y antes de la próxima temporada hablaremos de nuevo. Uniformidad e interpretaciones consistentes, estamos trabajando en ello".

Los cambios en el VAR que se esperan en próximas fechas

El próximo 28 de febrero se espera que la IFAB dé luz verde a una de las grandes modificaciones del VAR desde su implementación hace ya casi una década al gran nivel. La organización encargada de gestionar el reglamento del fútbol aprobará que el videoarbitraje pueda intervenir en los saques de esquina y en las tarjetas amarillas.

"Es crucial que no retrasemos el inicio del juego. Si algo lo retrasa, no es bueno para el fútbol. También te puedo decir que todo pequeño cambie que acelere la reanudación del juego, nos gusta. Porque nos gusta el fútbol por su intensidad, sus emociones, no por los retrasos", especificó Roberto Rosetti.