Diego Páez de Roque Madrid, 13 FEB 2026 - 09:17h.

El VAR tardó hasta 7 minutos en revisar el fuera de juego de Cubarsí

Nacho Peña, crítico con la defensa del Barça: "Es un circo, difícil que aspire a grandes cosas"

Compartir







El FC Barcelona cayó en la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en su peor partido de la temporada. Los de Hansi Flick encajaron hasta 4 goles -que pudieron ser más- en tan solo 45 minutos.

Ya en la segunda mitad, el equipo culé salió más centrado y enchufado al partido, con ocasiones e incluso marcando en la portería de Juan Musso. Sin embargo, tras 7 minutos de revisión, Martínez Munuera invalidó el tanto por fuera de juego.

PUEDE INTERESARTE La curiosa rajada de Neymar contra el césped en pleno Atlético-Barça y por un motivo bien distinto

El conjunto culé dispuso de una falta lateral que terminó en un disparo desde la frontal. El tiro rebotó en varios jugadores, entre ellos Lewandowski, para que este le cayese directamente a Pau Cubarsí, quien definió a placer delante del portero, aunque partiendo en ligerísimo fuera de juego tras el toque del polaco.

Hansi Flick se quejó de la revisión en la rueda de prensa. "Es un desastre, es un desastre. ¿Cuánto hemos tenido que esperar? ¿Siete minutos? Si no han encontrado nada en esos siete minutos es que no hay fuera de juego claro. Pero si hay algo diferente, dínoslo. No hay comunicación".

Ricardo Reyes no ve claro el fuera de juego

El problema es que, debido a la acumulación de jugadores en un espacio tan reducido, no se puedo emplear la tecnología del fuera de juego semiautomático. Esto hizo que tuviese que trazar las líneas manualmente, por lo que tardaron más tiempo.

Poco después, la realización mostró la imagen en la que se veía que Pau Cubarsí estaba adelantado por milímetros. No obstante, esta imagen no convenció a todos.

Ricardo Reyes, en ElDesmarque Madrugada, dudó del fuera de juego del defensa catalán. "Aquí no se ve bien", repitió en varias ocasiones el presentador, mencionando que "es un ejercicio de fe" y que "no se ve el balón".

"¿De verdad me podéis decir que en esta repetición se ve claramente el fuera de juego? No me podéis afirmar al 100% que esta explicación sea clara", le dijo a los demás colaboradores de la mesa de debate. "Yo me creo a la máquina en el fuera de juego semiautomático, pero esto lo han trazado en el VAR en 6 minutos", concluyó.