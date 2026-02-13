Javi Rayo 13 FEB 2026 - 08:33h.

El motor Honda es ya el gran talón de Aquiles del AMR26

La baliza V-16 ‘llega’ a la F1: así luce en los nuevos monoplazas

Un par de jornadas de los test de Baréin han servido para acabar de un plumazo con todas las esperanzas puestas en el AMR26, el nuevo monoplaza de Fernando Alonso con el que el piloto asturiano soñaba poder conseguir la victoria 33. Ni si quiera las manos de Adrian Newey han sido suficiente para que bicampeón del mundo pueda por fin tener un coche ganador. Ya se puede airear, sin miedo a equivocarse, que el motor Honda es el gran lastre de Aston Martin en 2026.

Malas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin

Si bien en un primer momento se pensaba que eran sólo problemas de refrigeración -que podrían ir subsanándose con la mano de Adrian Newey- el motor Honda parece tener un problema aún más grave. Carlos Miquel ha avanzado en El Partidazo de Cope que el motor del AMR26... ¡Corre riesgo de reventar! No se le puede exprimir al máximo porque puede romperse. Un hecho que explicaría los más de cuatro segundos de diferencia entre el tiempo de Fernando Alonso y el de Charles Leclerc en la jornada de este jueves. ¿Lo peor? Que o Honda lo corrige rápidamente o Fernando Alonso y Lance Stroll tendrían que convivir con ese riesgo de reventón, al menos, hasta la séptima carrera del Mundial.

"El problema no tiene que ver con Newey, tiene que ver con Honda. En Aston Martin ya lo sabían desde los test de Barcelona. Para que os hagáis una idea, la velocidad punta de Fernando Alonso este jueves ha sido de 318 kilómetros por hora, la de Charles Leclec -el más rápido- 339 kilómetros por hora. Hay un problema. La diferencia es abismal. La sensación hay es que no puede pasar de 11.000 revoluciones porque se rompería. El motor que antes se queda sin potencia eléctrica es el motor Honda y ese es el problema", asegura Carlos Miquel.

"Vamos a tener un comienzo de año muy difícil con el Aston Martin", verbaliza el periodista de Cope. O Honda da con la tecla antes del 1 de marzo para homologarlo o Aston Martin ya no podrá hacer cambios sobre su unidad de potencia hasta la séptima carrera, lo que convertiría la primera parte de la temporada en una auténtica odisea para Fernando Alonso.