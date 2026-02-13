El delantero del Santos vio el partido ante el Paranaense desde casa

El césped fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Los jugadores rojiblancos ya se habían quejado días atrás de su estado, pero no contaban con que sería clave para abrir el marcador en el error de Joan García. En ese contexto, Neymar escribió un tweet más que oportuno a través de sus redes sociales hablando sobre el campo. Pero no se refería precisamente al Metropolitano.

"Jugar al fútbol en este campo es casi imposible", escribió el brasileño a través de Twitter, acompañado de dos iconos con risas. La publicación se produjo a las 23:03 horas (horario peninsular español), cuando aún se disputaban los últimos duelos de un Atleti-Barça que tuvo 14 minutos de añadido entre el primer y el segundo tiempo.

Neymar no se refería al Atlético-Barcelona

La cuestión es que el brasileño, que ya tiene 34 años, no hablaba de lo ocurrido en el Metropolitano, sino de lo que estaba realizando su propio equipo en ese momento. Y es que justo a las 23:01 horas, arrancaba el partido del Santos a domicilio en el estadio del Athletico Paranaense.

Ahí estaba la crítica de Neymar. De hecho, las redes se hicieron eco del estado del césped del Ligga Arena de Curitiba, estadio en el que juega el Santos. Y las imágenes son definitorias: si el Metropolitano estaba mal, lo del recinto brasileño era aún peor.

De hecho, el propio Santos publicó imágenes del calentamiento previo en las que ya se intuía que el partido iba a ser complicado. El duelo, por cierto, acabó 2-1 para el Paranaense gracias a un gol de Kevin Viveros en el descuento. Y Neymar, por su parte, vio el partido desde casa debido a una lesión de rodilla que le tiene sin jugar desde hace casi cuatro meses.