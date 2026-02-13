Ángel Cotán 13 FEB 2026 - 08:36h.

La noticia saltó el pasado jueves

Las otras dos polémicas de San Mamés que indignan a Athletic y Real Sociedad: "No hay más que decir"

BizkaiaCuando todos los focos de nuestro fútbol se concentraban para disfrutar de la otra semifinal de la Copa del Rey... saltaba una noticia sorprendente. La FIFA incluía al Athletic Club en su lista negra. Cuando esto ocurre, y en función de los periodos que establezca el órgano internacional, el equipo en cuestión no podrá realizar nuevos fichajes. La entidad bilbaína no podrá hacerlo durante las tres próximas ventanas, de momento.

Los aficionados rojiblancos se llevaron un gran susto, pero lo cierto es que desde el propio club, que aún no se ha pronunciado oficialmente, transmiten mucha tranquilidad. El gran motivo de FIFA para incluir al Athletic en su llamada 'lista negra' atiende a discrepancias sobre los derechos de un futbolista. Se trata de Álex Padilla.

El Athletic trabaja ante FIFA: motivo, escenarios y ejemplos a seguir

Según avanza El País, el regreso del guardameta a San Mamés desde el Pumas mexicano ha sido el detonante de esta situación. La FIFA no detalla el motivo concreto, aunque apunta a unas discrepancias con otro club por los derechos del portero. Aunque existen varios escenarios posibles, en Ibaigane solo se valora uno.

El Athletic confía en resolver en cuestión de horas esta situación y salir de inmediato de la amenazante lista negra de FIFA. Si no lo consigue, el club rojiblanco estaría hasta 2028 sin poder fichar, aunque el camino hacia la resolución positiva es más sencillo de lo que puede parecer.

En LALIGA EA Sports hay dos ejemplos recientes. Rayo Vallecano y Mallorca también ingresaron momentáneamente en esta lista negra de la FIFA. Antes de la sanción, el organismo internacional de fútbol te permite regularizar la situación irregular. Esto ocurrió el pasado 13 de enero de 2025 y se acabó resolviendo tan solo dos días más tarde. Aunque la situación provocara algún que otro susto, no irá a mayores para el Athletic.