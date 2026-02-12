Roberto Gómez: "Al Athletic le gusta Iñigo Pérez cuando se marche Ernesto Valverde"

Saray Calzada 12 FEB 2026 - 10:36h.

Roberto Gómez ha dado una información en ElDesmarque madrugada acerca del futuro del banquillo del Athletic

Desmarcados Athletic: la Copa está difícil, pero nunca subestimes el corazón de un campeón

El Athletic Club no está teniendo su mejor temporada. Los de Ernesto Valverde no parecen encontrar el rumbo y se está viendo a un equipo que lejos está de ser uno de los más temidos en España. Por primera en mucho tiempo empieza a haber cierto runrún alrededor de la figura del entrenador. En ElDesmarque madrugada Roberto Gómez ha dado el nombre del técnico en el que ya empiezan a pensar en la institución vasca si el Txingurri no sigue.

"Tengo el nombre del entrenador que le gustaría al Athletic cuando se marche Valverde", comenzaba diciendo el periodista en el programa. "Iñigo Pérez. Tiene una cláusula de seis millones de euros en el Rayo Vallecano. Es el candidato principal cuando se marche Ernesto", terminaba diciendo.

Un Athletic poco león

El Athletic y la Real Sociedad se han visto la cara en cuestión de pocas semanas ya en dos ocasiones. Las dos en San Mamés. En el partido de LALIGA los leones no pudieron pasar el empate a uno y en el de Copa los de Matarazzo consiguieron llevarse la victoria por la mínima. Siendo en casa y en esta competición sorprende no haber visto otra versión del equipo.

Ernesto, tras el partido, solo pudo reconocer que la Real Sociedad había sido mejor. "Nosotros vamos a coger las que nos han ido bien. Esto es fútbol y no sabemos que pasará en la vuelta. Hoy hay que reconocer que han sido mejores que nosotros y han merecido la victoria”. “Vamos perdiendo, pero el marcador es corto y hay otro partido. Ellos han estado bien, mejor que nosotros por momentos. Hemos perdido y hay que pensar en la vuelta, aunque antes tenemos unos cuantos partidos que tenemos que intentar ganar”.

La vuelta no será nada fácil. La Real viene de remontar una situación complicada y ahora mismo es uno de los equipos más sólidos de LALIGA. Tendrán a su favor el aliento del público, lo único que da esperanza al Athletic es que el marcador es corto y cabe la remontada.