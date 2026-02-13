El argentino se pegó cuatro carreras seguidas para ir a presionar al Barcelona

El Atlético de Madrid firmó ante el Barça una de esas noches que tardan tiempo en olvidarse. Un partido perfecto, sublime, desde lo individual y lo colectivo, con un 4-0 al descanso tras una primera mitad que rozó la perfección. Todos los jugadores, sin excepciones, rindieron a un nivel altísimo. Pero hay uno que puso a la hinchada en pie cuando el partido ya llegaba a su fin: Giuliano Simeone.

El colegiado había añadido 10 minutos a la segunda mitad tras perder 7' en la polémica revisión del gol anulado a Cubarsí. El Barça ya jugaba en inferioridad numérica tras la expulsión de Eric García y el Atlético tenía bastante controlado el partido en ese tramo final. Pero Giuliano, fiel a sus genes, lo tenía claro: no había que dejar de correr.

Jugó de carrilero, lateral, extremo y hasta de segundo delantero. Y en una de esas, sobrepasado ya el minuto 97 de encuentro, Giuliano dejó una imagen viral: cuatro carreras consecutivas acudiendo en solitario a la presión que hicieron a la hinchada colchonera levantarse de su asiento.

Persiguió a Gerard Martín hasta el área contraria desde la banda derecha, fue a presionar su pase a Joan García al área contraria, pegó un sprint tremendo hacia la izquierda para que Koundé no pudiera progresar por la izquierda, siguió el balón atrás hacia Araujo con otro sprint y volvió a pegarse otra carrera hacia Joan García para seguir presionando. Le superaron en la línea de pase, pero siguió corriendo hacia atrás para recuperar su posición.

Giuliano Simeone, exhibición y polémica

Como no podía ser de otra forma, la afición del Atlético se puso en pie ante tal despliegue físico. Era el culmen de un partido sobresaliente del hijo menor de Diego Pablo Simeone, vertical y preciso por la banda derecha junto a Nahuel Molina e incansable siempre en la presión. Un duelo en el que, por cierto, también estuvo en el foco de las polémicas, pues desde el Barça entienden que debería haber visto la roja directa en los primeros compases de la segunda mitad.