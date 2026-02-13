Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 00:19h.

Marcos Llorente alucina con la primera parte del equipo, reconoce "el peso" que se quita Julián y critica al VAR

Nahuel Molina ha comparecido en zona mixta tras el grandísimo triunfo del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El argentino, que jugó un auténtico partidazo tanto en ataque como en defensa, comentó con bastante humor que incluso a él mismo le había sorprendido verse como titular en el once de Diego Pablo Simeone. Y eso que el Cholo le ha elogiado mucho en la rueda de prensa posterior. En este sentido, el defensor agradece sus palabras y el apoyo del cuerpo técnico y sus compañeros. Por último, destaca el gran trabajo colectivo y habla del caso de Julián Álvarez. A continuación, sus palabras:

La sorprendente titularidad de Nahuel Molina: "Yo también me sorprendí, sinceramente. Agradecido, siempre tuvo palabras de aliento conmigo, siempre me tiró para adelante. Cuando las cosas por ahí no salían de la mejor manera, también me apoyó muchísimo. No solo él, sino el cuerpo técnico, mis compañeros, la gente que trabaja en el día a día con nosotros. Esa unión que tenemos entre todos, sea el que sea, le toque al que le toque, al final tira para adelante y hace que todos estemos al máximo nivel.

Fin a la mala racha de Julián Álvarez y su posible salida: "¿Momentos malos para el afuera? Para lo que se habla... A Julián, lo conozco ya hace tiempo, sé que es un profesional increíble, una persona increíble que tira para adelante siempre. Un ganador, sin duda, y que el gol de hoy no quiere decir que antes estaba mal y ahora está recontra bien. Es un luchador, es un ganador, como te digo, y va a tirar siempre para adelante porque es un pibe increíble. No soy quien para opinar de algo así, al final es parte del club y no soy quien para opinar de algo así".