12 FEB 2026 - 22:09h.

MadridEl partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports (Primera División), previsto para este domingo 15 de febrero a las 16.15 horas, se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, según anunció este jueves LaLiga. Tras un intento de mejorar los problemas que impidieron la visita del Real Oviedo, el equipo de la franja tendrá que jugar lejos de Vallecas.

El Rayo Vallecano - Atlético de Madrid se marcha a Butarque

A través del siguiente comunicado oficial, la competición doméstica anunció el cambio de escenario para el citado encuentro: "Una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LALIGA y por reconocidos técnicos independientes, LALIGA desea informar que el partido Rayo Vallecano-Club Atlético de Madrid correspondiente a la Jornada 24 de LALIGA EA SPORTS se disputará en el Estadio Ontime Butarque, en el horario previsto el domingo 15 a las 16:15.

Pese a los intensivos trabajos realizados por el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas desde la pasada semana, bajo la monitorización y coordinación constante de LALIGA, dichos informes acreditan que el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones. Con lo que el encuentro se celebrará finalmente en el estadio del CD Leganés, con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas.

LALIGA lamenta profundamente que este encuentro no pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente previstas, especialmente por el impacto que esta situación tiene en los aficionados de ambos equipos, que siempre son la razón de ser del fútbol. Al mismo tiempo, quiere reconocer y poner en valor los esfuerzos realizados por el Rayo Vallecano para tratar de encontrar la mejor solución posible tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego, y las condiciones climatológicas adversas que han sobrevenido durante estas dos últimas semanas, mientras se ejecutaban estos trabajos.

Como siempre, LALIGA actúa en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas, con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público".