Ángel Cotán 12 FEB 2026 - 23:50h.

El técnico argentino compareció en sala de prensa al término del encuentro copero

Qué manera de vencer; qué manera de palmar

MadridDiego Pablo Simeone compareció en sala de prensa una vez finalizado el primer envite copero de semifinales ante el FC Barcelona. El entrenador del Atlético de Madrid no pudo ocultar su felicidad tras una actuación histórica de su equipo. El argentino también habló de nombres propios que brillaron este jueves en el Metropolitano.

Antes de acudir a sala, el técnico colchonero realizó un primer análisis de la goleada en el micrófono de Movistar Plus: "Creo que nuestra gente necesita estos partidos. Viene años acompañándonos y necesita semifinales. Tuvimos la oportunidad de hacer un primer tiempo muy bueno, con contundencia y tranquilidad. Sabíamos que ellos no iban a bajar los brazos y así empezó el segundo tiempo. No fue tan similar al primero, pero los chicos hicieron un partido extraordinario".

El 'Cholo' también habló de nombres propios como el de Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Del francés dijo lo siguiente: "Antoine es... un jugador histórico, una leyenda del Atlético de Madrid. Nadie le quitará ese lugar maravilloso que tiene. Ojalá desde el lado del entrenador pueda devolverle toda esa ilusión que transmite. Hablamos en la previa del partido que tenía que hacer y la rompió". Y también tuvo buenas palabras para el argentino: "Me encantó el pase a Lookman. Eso habla de humildad, jerarquía, visualizar... y luego la vida después te da. Fue un trabajo muy duro el de los delanteros".

Las declaraciones de Simeone tras el Atlético - Barcelona

Noche histórica. "Hemos tenido noches importantes como la del Barcelona en Champions... la energía es del estadio. Nosotros logramos interpretar el partido que había que jugar y tener la personalidad ante un rival difícil y complejo".

Nahuel Molina. "El trabajo paga. En la vida hay que dar y en algún momento te lo devuelve. Molina lo tienen que ver cómo entrena, cómo alienta a sus compañeros en la previa cuando no le ha tocado jugar... lo veíamos en crecimiento. Nos dio todo lo que tiene".