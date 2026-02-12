Miguel Casado 12 FEB 2026 - 23:24h.

El madrileño habló tras la victoria ante el Barça

El Atlético de Madrid pasó por encima del FC Barcelona en el primer partido de las semifinales de Copa del Rey. Los chicos de Diego Pablo Simeone anotaron cuatro goles en la primera parte para colocar tierra de por medio ante el principal favorito de la competición.

El arranque de los rojiblancos fue alucinante, algo que reconoció Marcos Llorente en la entrevista post partido. "Ha sido una locura. Y más contra el Barça. El equipo ha hecho todo bien. Juntitos atrás, no nos hemos encerrado, hemos presionado arriba, hemos roto a los espacios muy bien. Nos ha salido todo. Buenos centros, los goles... hemos tenido más claras para hacer más goles. Está claro que esta es la línea y tratar de repetirlo más veces", expresó el hoy mediocentro.

Antoine Griezmann firmó una hora de juego maravillosa, "a un nivel muy alto", reconoció el '14'. "Nos ha dado la vida. Cómo ve el fútbol y cómo juega", indicaba Marcos. El francés anotó el segundo gol del equipo, pero fue clave en los demás y a lo largo del choque demostró una inteligencia futbolística al alcance de muy pocos.

El peso que se quita Julián Álvarez de encima

Julián Álvarez hizo el 4-0 al filo del descanso y como reconoció el entrevistado en Movistar +, el argentino se quitó un peso de encima al romper su sequía goleadora en un día tan importante.

"Todo el mundo es consciente de lo importante que es Julián para nosotros. Lo demostró la temporada pasada. Es clave para el equipo. Muy felices por su gol. Seguro que se va a quitar un poco de peso. El fútbol es así de exigente. Creo que después de hoy eso nos dará mucha fuerza", comentó el futbolista madrileño.

Durante la charla con Ricardo Sierra, Llorente habló también del VAR y de la eterna revisión que hizo sobre el gol de Pau Cubarsí, que finalmente fue anulado.

"Lo que más nos molesta a los jugadores es el tiempo que paramos con el VAR. Te quedas un poco frío. No he visto el gol. No sé si es por una uña o no. Deberían mirarlo más rápido porque no se puede parar el partido", indicaba.

¿Está la eliminatoria cerrada? "Creo que en el fútbol se han visto cosas peores que esta. Resultados más grandes que al final se te van. Esto es un juego muy mental. Te meten un gol rápido allí... no hay nada hecho".