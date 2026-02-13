Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 07:39h.

El polaco tiene hasta cinco ofertas encima de la mesa

Si algo ha logrado el Atlético de Madrid en los últimos años bajo el ala de Diego Pablo Simeone es consagrarse como el tercero en discordia en la lucha por LALIGA EA SPORTS. Tanto es así que los rojiblancos han logrado dos meritorios campeonatos ligueros y una Copa del Rey ante FC Barcelona y Real Madrid en los últimos años. Aunque estos títulos ligueros tuvieron un denominador común: un delantero veterano procedente del FC Barcelona. La primera de ellas, la del gol de Joao Miranda, contaba con David Villa en sus filas, quien se erigió como un complemento excepcional para el insaciable Diego Costa. Y el último campeonato que lograron fue con Luis Suárez como uno de los grandes artífices. Su voracidad y arrojo permitieron a los colchoneros proclamarse campeones y el charrúa se reivindicó tras su salida a disgusto del club barcelonista.

Según parece, el Atlético de Madrid no solo le sabe a la cábala, sino que estaría tentado de repetirla una vez más. Y es que, según informa Mundo Deportivo, el club rojiblanco ha sondeado la incorporación de Robert Lewandowski. En este sentido, el ariete polaco cumple contrato el próximo mes de junio. Sin embargo, aún no ha decidido su futuro. Tanto es así que, según la citada información, no tomará una decisión hasta después de las elecciones del FC Barcelona, fechadas para el próximo 15 de marzo.

Así las cosas, el Atlético de Madrid es uno de los clubes que ha dejado saber su interés. Chicago Fire, Milan y Fenerbahçe también se han interesado en el ariete polaco, quien, además, contaría con una oferta desde Arabia Saudí. En total, cinco posibilidades sobre la mesa y bastante tiempo para decidirse. A sus 37 años, sigue siendo un jugador muy cotizado al más alto nivel.

La salida de Robert Lewandowski del FC Barcelona no está clara

Del mismo modo, el FC Barcelona también quiere su continuidad, aunque sería mediante una renovación a la baja y con un papel más secundario. Algo que, de hecho, ya le estamos viendo este curso, pero en el que aún se mantiene con buenas cifras. Pese a todo, su filosofía de trabajo y veteranía están muy bien valoradas dentro de un vestuario joven e inexperto como el del FC Barcelona, por lo que su figura en ese vestidor cobra especial trascendencia.

En este sentido, Robert Lewandowski también valora su continuidad. Y es que, en este momento de su vida, prioriza más la comodidad a nivel familiar que el componente económico, por lo que no mudarse de Barcelona se antoja una decisión bastante cómoda y estable en su vida, acorde a ese equilibrio que busca ya en su vida.