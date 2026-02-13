Asís Martín Bilbao, 13 FEB 2026 - 07:29h.

Un partido con muchos nervios que se disputa este domingo en el Carlos Tartiere a las 14.00 horas

Las jornadas de la segunda vuelta empiezan a pesar aunque es cierto que el vagón central del campeonato está lleno de pasajeros que aún no saben por donde van a tirar. Por ejemplo el Athletic Club de Ernesto Valverde, que viene de perder el miércoles en San Mamés en la ida de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad de Matarazzo, que mira ya a la jornada 24 de LALIGA EA Sports que le va a enfrentar al Real Oviedo de Guillermo Almada, encontrándose este domingo 15 de febrero en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 14.00 horas (Movistar LaLiga).

Se trata de un partido con muchos nervios y de mucha trascendencia entre el colista, situado a 7 puntos de la salvación (con un partido pendiente), y un Athletic que lleva un curso muy complicado, repleto de bajas y que a día de hoy vive metido de lleno en la pelea por escapar de la zona de alto riesgo. En ese sentido, la visita a Asturias es vista en Bilbao como una necesidad de impulso ante unos carbayones que apuran sus opciones de supervivencia y quieren dar alegrías a su afición.

Santiago Colombatto y Aitor Paredes están en 'capilla' con 4 tarjetas amarillas, de ver alguno una cartulina el domingo se pierde la jornada 25

Vamos con la posible alineación del Real Oviedo de Guillermo Almada, un once para la jornada 24 de LALIGA...

Los pupilos del técnico uruguayo quieren aprovechar la irregularidad del Athletic, haciendo buena la victoria que lograron hace dos jornadas ante el Girona, ya que en la última semana se quedaron con las ganas de disputar el partido de Vallecas ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez tras su polémica suspensión que aún colea. Tan solo tienen la baja por lesión de David Costas.

Aarón Escandell estaría en la portería; con Nacho Vidal, Bailly, Carmo y Javi López en defensa; por delante se ubicarían Colombatto y Sibo; que tendrían a Hassan, Thiago y Chaira en la media punta con Viñas en el frente del ataque.

Este es el once titular que Ernesto Valverde podría sacar este domingo en el Carlos Tartiere...

El técnico rojiblanco, siempre atribulado con las convocatorias, tiene la duda de Alex Berenguer, por su problema en el dedo del pie, y las del central vitoriano Dani Vivian, la del lateral Yuri Berchiche y la de Oihan Sancet. Son baja segura Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz, aparte de la ausencia por sanción hasta el 2 de abril de Yeray.

Veamos por tanto un posible once vasco con Unai Simón bajo los palos; con Gorosabel o Jesús Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche (si llegase) o Adama Boiro en defensa; un centro del campo muy habitual para Mikel Jauregizar y el eibartarra Iñigo Ruiz de Galarreta; por delante irían Nico Serrano, Iñaki Williams y Robert Navarro o Nico Williams en la banda izquierda, quedando la punta del ataque para el donostiarra Gorka Guruzeta.