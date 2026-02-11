Miguel Ángel Ramírez, ex del Sporting, admite la "animadversión" que siente por el Real Oviedo

Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 19:08h.

El técnico grancanario afirma que no siente eso ni siquiera por el Tenerife

El Real Oviedo afronta como puede su periplo en LALIGA EA SPORTS, a la espera de saber qué pasa con los puntos frente al Rayo Vallecano. Tras ascender el pasado curso, tras la gran apuesta del Grupo Pachuca, ahora la propiedad ya piensa en la próxima campaña con un descenso que cada vez se atisba más cercano. De aquellos años en LALIGA HYPERMOTION queda la encarnizada lucha en los derbis ante el Sporting de Gijón. Una de las figuras más destacadas en el club rojiblanco en los pasados años es Miguel Ángel Ramírez. El técnico grancanario salvó al equipo en la temporada 23/24, y en la 24/25 lo metió en play off de ascenso, cayendo en las semifinales frente al RCD Espanyol. Ahora, el actual entrenador del Malmö ha hablado de su etapa como rojiblanco... y de la animadversión que siente por el conjunto carbayón.

En este sentido, el entrenador grancanario admite que el club rojiblanco le ha marcado hasta el nivel de sentir rechazo por el eterno rival. Lo ha hecho en una charla con Deportes COPE Asturias: "Lo que yo siento por el Sporting desde que lo entrené... no tengo palabras para explicarlo. Incluso la animadversión que puedo tener con el Oviedo no la tengo ni con el Tenerife, por ejemplo", admite el técnico, que es aficionado de la UD Las Palmas e incluso ha entrenado en su cantera.

Miguel Ángel Ramírez critica los salarios de LALIGA HYPERMOTION

Además, también reconoce que los salarios de la categoría no son como para tirar cohetes, especialmente teniendo en cuenta todo lo que hay que padecer en el puesto: "La Segunda división es muy ingrata para el entrenador. Honestamente te lo digo, no sé si compensa económicamente lo que sufres. Te tiene que compensar económicamente o deportivamente para seguir", admite.

A sus 41 años, el actual técnico del Malmö mantiene al equipo en el decimotercer lugar de la clasificación en la liga de Suecia, mientras que en la UEFA Europa League quedó el trigésimo quinto de 36 equipos, logrando un único punto en ocho partidos.