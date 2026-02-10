Fran Fuentes 10 FEB 2026 - 19:19h.

Guillermo Almada pierde a su capitán y hombre fiable en la defensa con David Costas. Y es que el Real Oviedo ha publicado un parte médico del jugador, que no estará disponible, como mínimo, de cara al partido frente al Athletic Club. De momento no se puede anticipar mucho más, ya que el club no ha publicado la gravedad de dicha dolencia, más allá de informar de que está localizada en el aductor de la pierna izquierda. De este modo, habrá que esperar para ver si el jugador se reincorpora a los entrenamientos en las próximas semanas.

David Costas, una figura fundamental en el Real Oviedo

Así las cosas, David Costas ha sido uno de los jugadores que más ha contado para los tres técnicos de esta temporada. Y es que tanto Veljko Paunovic como Luis Carrión, al igual que ahora Guillermo Almada, han confiado en el defensor gallego para tratar de asegurar el área. Si bien es cierto que en momentos puntuales, como ante el FC Barcelona, algún error suyo ha condenado al equipo, su fortaleza mental y la confianza del propio Guillermo Almada han terminado por mantenerle en el once pese a las adversidades.

Así las cosas, David Costas ha participado hasta en 17 encuentros ligueros en lo que va de curso, tan solo uno de ellos como suplente y acabó entrando para dos minutos. Si bien se ha perdido algún encuentro por molestias musculares, el central ha participado casi siempre que ha estado disponible. Asimismo, ha sido protagonista en las tres victorias que lleva el equipo en este curso. Ahora a Guillermo Almada no le quedará más remedio que buscar soluciones, siendo la más probable la alineación de David Carmo junto a Dani Calvo. Eric Bailly también se postula como otra alternativa para reforzar el eje de la zaga.