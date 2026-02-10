Pablo Sánchez 10 FEB 2026 - 07:58h.

Pese a que el mercado de invierno ya cerró hace unos días, los clubes pueden seguir acometiendo movimientos si se trata de futbolistas libres. Es el caso de un jugador muy querido por el Real Oviedo y su afición. Un chico cuya carrera apuntaba muy alto y que, tras grandes tardes en el Carlos Tartiere, cayó en el ostracismo hasta el punto de quedarse sin equipo esta temporada. Ahora ha encontrado acomodo en Primera Federación. Hablamos de Borja Sánchez.

El habilidoso atacante asturiano se ha convertido en el nuevo refuerzo del Lugo en su pelea por el ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El club anunció hace unas horas un fichaje de muchos quilates para la categoría de bronce del fútbol español. Borja llega a un equipo que anda por la zona media de la tabla y que quiere auparse a la parte noble. Un fichaje de renombre para la Primera Federación que ha generado sorpresa entre su anterior afición.

Borja Sánchez fue, hace unos años, uno de los jugadores más destacados del Oviedo. Titular indiscutible, goleador y protagonista en cada encuentro, fue a menos y salió cedido en un par de ocasiones: una rumbo a México y otra al Burgos. Este año, tras el ascenso del Oviedo a LALIGA EA SPORTS, quedó desvinculado de la entidad y sin equipo. Ahora le ha llegado una nueva oportunidad que desea aprovechar.

El comunicado del Lugo

El Club Deportivo Lugo y el futbolista Borja Sánchez (1996) han alcanzado un acuerdo para su incorporación al primer equipo albivermello por lo que resta de temporada, con opción a una más.

El atacante asturiano cuenta con una amplia experiencia en el fútbol profesional español, desarrollando buena parte de su trayectoria en las filas del Real Oviedo, club en el que ha superado los 150 partidos oficiales y con el que llegó a debutar en LALIGA durante la presente temporada. Formado en las canteras del Real Oviedo y del Real Madrid, ha defendido también las camisetas de equipos como el CF Fuenlabrada, el RCD Mallorca o el Burgos CF, además de vivir una experiencia internacional en el Club León FC de la Primera División Mexicana.

La llegada de Borja Sánchez supone un refuerzo de calidad para la parcela ofensiva albivermella, aportando talento, experiencia y versatilidad a una plantilla que afronta el tramo decisivo de la temporada con la ambición de alcanzar los objetivos marcados.

El jugador se incorporará con carácter inmediato a la dinámica de entrenamientos del primer equipo, y su presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles, 11 de febrero, a las 13:30 horas, en el estadio Anxo Carro