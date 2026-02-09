Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 14:25h.

El técnico prepara el compromiso ante el Athletic del próximo domingo

El Oviedo diseña su plan por los puntos de Vallecas con tres frentes y varios escenarios posibles

Compartir







OviedoEl Real Oviedo inicia la semana trabajando en resolver la extraña situación que vivió el pasado fin de semana. El estado del césped de Vallecas obligó a suspender el encuentro a escasas horas del inicio del mismo. El club azul ya ha activado su plan para reclamar lo que entiende que es suyo, pero en lo estrictamente deportivo, Guillermo Almada se centra en el Athletic Club. Para este compromiso, el técnico uruguayo confirma una buena noticia... pero mantiene una duda.

El técnico carbayón dirigió esta mañana el entrenamiento de la semana del Real Oviedo con un contexto excepcional. El de este lunes fue el primero desde su llegada al banquillo azul en el que ha podido contar con la plantilla al completo del primer equipo.

Guillermo Almada suma una buena noticia y tiene una duda

La gran novedad del lunes en El Requexón fue ver al centrocampista Ovie Ejaria, cuya última participación en partido oficial fue a primeros de diciembre, lo que convierte al inglés en el jugador de campo del Oviedo que menos minutos ha disputado en lo que va de curso tras sufrir una lesión muscular. No obstante, Almada mantiene la duda de incluirle o no en convocatoria, pues no se quieren correr riesgos.

Quien sí parece que lo hará será Rahim Alhassane, el lateral izquierdo que ha sido baja los últimos dos partidos por una lesión muscular y que ya la semana pasada empezó a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Una noticia muy buena para el técnico, pues tiene mucha confianza depositada en él.

La plantilla, tras la polémica suspensión del partido ante el Rayo Vallecano del pasado sábado debido al estado del césped de Vallecas, entrenará toda la semana de cara al partido ante el Athletic siendo colista con 16 puntos y un partido menos y la salvación a siete puntos de distancia.

Mientras, el Real Oviedo está a la espera de lo que diga Competición después de que el club azul solicitase formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que se le diese por ganado el partido ante el Rayo Vallecano.