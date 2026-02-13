Ángel Cotán 13 FEB 2026 - 12:17h.

El jugador acaba contrato con Osasuna a final de temporada

Alassane Diatta, el sueño imposible del Celta

VigoEl Celta de Vigo afronta un tramo clave del curso. Este fin de semana, los pupilos de Claudio Giráldez visitarán al Espanyol en un duelo que puede auparles al sexto puesto de la tabla liguera. Eso sí, el técnico olívico deberá gestionar esfuerzos pues cinco días más tarde comenzará a jugarse su destino en la competición europea ante el PAOK. El viejo continente, para bien o para mal, afectará en el próximo mercado veraniego celeste, pues su interés por un viejo conocido está sujeto a una clara condición.

Tal y como avanza el periodista Matteo Moretto en Radio MARCA, el Celta sigue la pista a Javi Galán. El actual jugador de Osasuna militó dos temporadas en Balaídos y acabó dando el salto al Atlético de Madrid. Tras un paso de puntillas por el Metropolitano, el lateral izquierdo se enroló al cuadro rojillo hasta final de temporada.

Galán y Osasuna cerraron un acuerdo en el que su futuro quedaba abierto. Eso sí, tal y como informó el propio conjunto navarro, si jugador y club deciden continuar juntos, el Atlético de Madrid recibirá 500.000 euros por cada temporada que dispute en El Sadar y los rojillos consigan la permanencia. Y en este río revuelto quiere pescar Marco Garcés.

El Celta sigue a Javi Galán... sujeto a una condición

La citada fuente confirma el seguimiento del Celta en el futbolista pacense, dueño de su destino a final de curso. Javi Galán tiene en su mano la posibilidad de ampliar su contrato en Pamplona, pero Osasuna no puede tomar cartas en este asunto: "En verano tiene la posibilidad de renovar dos años más, pero depende de él. La decisión está en su mano".

Esta situación contractual alerta al club vigués, pero para ello debe cumplir una condición. Javi Galán podría regresar a Balaídos siempre y cuando se consiga la clasificación para competiciones europeas la próxima temporada: "Hay equipos que si se meten en Europa pueden pensar en él como es el Celta de Vigo".