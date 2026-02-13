Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 09:24h.

El canterano se quedó fuera de la convocatoria ante Osasuna por decisión técnica

Iago Aspas no descarta su retirada y valora el fichaje definitivo de Fer López: "Un dinero"

Compartir







Hugo Sotelo tiene ganas de darle la vuelta a su situación deportiva. El canterano se quedó fuera de la lista de convocados ante CA Osasuna por decisión técnica. Claudio Giráldez, su entrenador, explicó que el vigués no estaba trabajando a su mejor nivel. Un toque de atención para el mediocentro. Por ello trabaja para tener una nueva oportunidad en un Celta que cuenta con Miguel Román, Ilaix Moriba y Matías Vecino en su misma posición. "Espero poder volver a recuperar esa confianza", confesó el canterano.

"Cuando tienes más de un día para entrenar, que no es lo habitual cuando estamos jugando Europa, tienes más tiempo a darle valor al entrenamiento, a lo que pasa en el entrenamiento. He considerado que los que más me han dicho son los que entran en la convocatoria", explicó Claudio Giráldez hace unos días.

PUEDE INTERESARTE Exhibición de Aldrine Kibet

"No está a su mejor nivel. Tiene que ser estable, continuo en el rendimiento. De los últimos cuatro partidos que estuvo disponible, jugó titular tres. Cuando está a su mejor nivel puede jugar perfectamente titular en muchos contextos con nosotros y cuando baja un poquito, a veces, hay otro jugador que decidimos que juegue en su sitio. Es así", continuó explicando el entrenador que quiso quitarle importancia a esa decisión. "Sotelo quiere estar aquí y yo quiero que esté aquí", destacó.

Por ello el centrocampista, en declaraciones para el Diario As, mostró sus ganas de volver a convencer a Claudio Giráldez: "Estoy esperando una nueva oportunidad del míster, que seguro va a llegar pronto. Al principio tuve algo más de protagonismo que en estos últimos meses. Espero poder volver a recuperar esa confianza".

Sobre el fichaje de Matías Vecino explicó que no ve al uruguayo como una competencia directa para ser el organizador del Celta: "A mí no se parece mucho. Es un perfil más defensivo, en los entrenamientos roba muchas pelotas".

Confesó Hugo Sotelo que "para mí es un honor tener en mi equipo y en mi posición a un jugador de esta calidad y trayectoria. Intentaré aprender de él para ser mejor futbolista, pillarle algunos conceptos que tiene". Además subrayó que el charrúa "como persona es un diez".