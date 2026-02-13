Hugo Sotelo, con ganas de revancha: "Espero poder volver a recuperar la confianza de Giráldez"
El canterano se quedó fuera de la convocatoria ante Osasuna por decisión técnica
Hugo Sotelo tiene ganas de darle la vuelta a su situación deportiva. El canterano se quedó fuera de la lista de convocados ante CA Osasuna por decisión técnica. Claudio Giráldez, su entrenador, explicó que el vigués no estaba trabajando a su mejor nivel. Un toque de atención para el mediocentro. Por ello trabaja para tener una nueva oportunidad en un Celta que cuenta con Miguel Román, Ilaix Moriba y Matías Vecino en su misma posición. "Espero poder volver a recuperar esa confianza", confesó el canterano.
"Cuando tienes más de un día para entrenar, que no es lo habitual cuando estamos jugando Europa, tienes más tiempo a darle valor al entrenamiento, a lo que pasa en el entrenamiento. He considerado que los que más me han dicho son los que entran en la convocatoria", explicó Claudio Giráldez hace unos días.
"No está a su mejor nivel. Tiene que ser estable, continuo en el rendimiento. De los últimos cuatro partidos que estuvo disponible, jugó titular tres. Cuando está a su mejor nivel puede jugar perfectamente titular en muchos contextos con nosotros y cuando baja un poquito, a veces, hay otro jugador que decidimos que juegue en su sitio. Es así", continuó explicando el entrenador que quiso quitarle importancia a esa decisión. "Sotelo quiere estar aquí y yo quiero que esté aquí", destacó.
Por ello el centrocampista, en declaraciones para el Diario As, mostró sus ganas de volver a convencer a Claudio Giráldez: "Estoy esperando una nueva oportunidad del míster, que seguro va a llegar pronto. Al principio tuve algo más de protagonismo que en estos últimos meses. Espero poder volver a recuperar esa confianza".
Sobre el fichaje de Matías Vecino explicó que no ve al uruguayo como una competencia directa para ser el organizador del Celta: "A mí no se parece mucho. Es un perfil más defensivo, en los entrenamientos roba muchas pelotas".
Confesó Hugo Sotelo que "para mí es un honor tener en mi equipo y en mi posición a un jugador de esta calidad y trayectoria. Intentaré aprender de él para ser mejor futbolista, pillarle algunos conceptos que tiene". Además subrayó que el charrúa "como persona es un diez".