Campaña de Bukaneros y pintadas en Vallecas para no acudir al partido ante el Atlético

El Rayo Vallecano muestra su malestar por jugar el derbi en Butarque y aclara la situación de los abonados

La afición del Rayo Vallecano sigue indignada con su presidente. No es nueva la animadversión de la hinchada contra Raúl Martín Presa, a quien acusan especialmente de dejadez de funciones en las instalaciones del club, tanto con el estadio como con la Ciudad Deportiva. El partido suspendido ante el Real Oviedo elevó aún más si cabe los ánimos, pero es que ahora ante el Atlético de Madrid tampoco podrán jugar en Vallecas.

LaLiga anunció este jueves por la noche que el césped de Vallecas "no reúne las garantías para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los participantes", por lo que el partido se disputará en Butarque. Todo esto apenas cinco días después de tener que aplazar el duelo ante el Oviedo porque habían terminado de cambiar el césped sólo dos días antes.

La afición del Rayo Vallecano quiere dejar vacío Butarque

A ese comunicado de LaLiga respondió de forma casi instantánea Bukaneros, el grupo ultra del Rayo. "Rayista, ir a Leganés sienta un peligroso precedente para que Presa justifique llevarse al Rayo Vallecano del barrio", escribieron en sus redes sociales, acompañado de un cartel que va dirigido al resto de la hinchada: "No retires tu entrada. Dejemos vacío Butarque".

Muchos aficionados rayistas han compartido esa publicación a través de las redes. Además, este viernes por la mañana han aparecido pintadas en los alrededores del estadio de Vallecas, tal y como ha captado el periodista Raúl González: "Rayista, no retires tu entrada. Dejemos vacío Butarque. Presa inhabilitación".

En este contexto, cabe recordar que Martín Presa lleva varios meses planeando abandonar Vallecas y construir un nuevo estadio porque, según su criterio, "será imposible competir porque no genera lo que nuestros rivales". Por contra, el recinto pertenece a la Comunidad de Madrid, que aboga por remodelarlo en la misma ubicación.

A la espera de ver la repercusión que tiene esta campaña en el resto de aficionados del Rayo, cabe recordar que Butarque, que acaba de instalar una nueva grada supletoria, tiene capacidad para 14.422 espectadores, mientras que en Vallecas caben 14.708. Es decir, que la cifra de espectadores que pueden acudir a los dos recintos, que están separados por 16 kilómetros y 20 minutos en coche, es similar.