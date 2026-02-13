Ángel Cotán 13 FEB 2026 - 10:43h.

Ocurrió en la recta final del encuentro

Qué manera de vencer; qué manera de palmar

MadridUna noche inolvidable. El Atlético de Madrid goleó al FC Barcelona en la ida de semifinales y ya roza la presencia en La Cartuja para una cita que aún no tiene fecha. Los del 'Cholo' Simeone lo bordaron en una mágica primera mitad con cuatro goles que hundieron y desesperaron a los de Hansi Flick. Los colchoneros apretaron hasta el final y resistieron al intento de reacción culé. El Metropolitano disfrutó en grande y acabó con unos cánticos que no están sentando nada bien a la hinchada azulgrana.

A falta de cinco minutos para el final, y ya con Eric García expulsado tras la intervención del VAR, llegó el citado momento. Prácticamente al unísono, el graderío rojiblanco utilizó un cántico nacional para dar valor a la Copa del Rey... pero también ha provocado malestar en la Ciudad Condal.

El cántico que se escuchó en el Metropolitano

Un amplio sector de la afición del Atlético de Madrid apostó por entonar una letra que, en materia futbolística, se ha apropiado la Selección Española. El 'Que viva España' de Manolo Escobar fue el broche a una gran noche copera en territorio colchonero. Sin embargo, otro amplio sector de aficionados azulgrana asocia la apuesta por este cántico a un dardo con tintes políticos.

Lo único cierto es que ha levantado ampollas. A través de las redes sociales, gran termómetro de opinión en la actualidad, centenares de aficionados han reaccionado a este momento vivido el pasado jueves en el Metropolitano.

Algunos hinchas azulgranas ven este cántico como una provocación, más si cabe teniendo en cuenta el minuto y resultado que indicaba el luminoso rojiblanco. Otros, como defensa, sacan pecho de la gran aportación del Barcelona a la Selección Española, clave en todos los éxitos nacionales. Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden leerse: