Simeone intentó aplicar con Lamine Yamal la misma estrategia que a Vinicius

Saray Calzada 13 FEB 2026 - 10:02h.

Simeone tuvo conversaciones con Lamine Yamal desde la banda

El vídeo viral de Giuliano Simeone en el minuto 98 que puso a la afición del Atlético en pie

El Atlético de Madrid goleó en casa al FC Barcelona tras una gran actuación coral de todo el equipo. Los colchoneros fueron una apisonadora y los de Hansi Flick apenas comparecieron sobre el terreno de juego. Muchos apuntan a que el artífice de todo esto fue el Cholo Simeone. Alineó un once que le fue a la perfección y además estuvo haciendo otro tipo de 'trabajo' desde la banda.

Las cámaras de ElDesmarque captaron cómo el entrenador rojiblanco tenía pequeñas conversaciones con Lamine Yamal. Un hecho que no es nuevo y ya en el derbi contra el Real Madrid de Supercopa se vio lo que le decía Vinicius para intentar desconcentrarlo.

Con Lamine tuvo palabras y gestos. Después del 3-0, Koke hizo una falta sobre el jugador del Barça y este se quejó con la reiteración de las mismas. Simeone también le hizo el gesto del número con las manos y le siguió hablando. El delantero prefirió no echarle mucha cuenta y poco a poco se fue de la jugada para no entrar en más.

Simeone y el partido histórico

A pesar de los intentos del Cholo, Lamine fue de lo poco salvable ante el Atleti. El jugador lo intentó y generó el poco peligro que hizo el Barça, pero estuvo bien defendido por Ruggeri y con las ayudas constantes de Marcos Llorente o Koke.

El entrenador del Atlético de Madrid terminó muy contento con el trabajo de sus chicos y aseguró que esto formará parte de la historia independientemente de lo que pase en el partido de vuelta en el Camp Nou. "Encontramos en el estadio una energía increíble. La vida es energía. La interpretación del partido fue muy buena. Los cuatro delanteros interpretaron los espacios a romper de la mejor manera. Muchas veces solemos decir que no tenemos contundencia… Hoy hicieron un partido que quedará para el recuerdo más allá de cómo quede la eliminatoria. Nuestra gente necesita jugar estos partidos. Necesita jugar partidos importantes. Hoy lo representamos de la mejor manera, especialmente en la primera parte", comentó en sala de prensa.