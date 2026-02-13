eldesmarque.com 13 FEB 2026 - 01:10h.

"Son cosas que ya convivimos con ellas", afirma

Mr. Asubío desgrana toda la polémica del Atlético 4-0 Barça: Giuliano debió ser expulsado y así se anuló el gol de Cubarsí

Eric García ha comparecido tras la debacle del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. El central fue uno de los señalados, marcándose un gol en propia portería y siendo expulsado tras propinar una patada a Álex Baena. Sin embargo, más allá del análisis del partido, cargó contra el arbitraje al igual que hiciera Hansi Flick.

Primero compareció en TV3, televisión pública de Cataluña, donde valoró el partido más a nivel táctico.

Valoración del partido: "Bueno, una primera parte en la que no nos ha salido nada. Desde el principio, el primer gol, mucha mala suerte, pero bueno, igualmente creo que ellos nos han dominado toda la primera parte. Se han jugado a lo que ellos querían, han tenido mucho espacio para correr y nos han hecho mucho daño. En la segunda parte, bueno, hemos intentado ajustarnos un poco. Creo que en la segunda parte hemos estado mejor. Si el gol de Cubarsí lo dan, pues cambia toda la historia. Fuera de juego, después de mirarlo durante seis minutos, dudoso. Pero bueno, queda un partido a casa, con nuestra afición. Creo que hemos demostrado que somos más que capaces de darle la vuelta el resultado.

¿Le ha faltado actitud al Barcelona?: "Bueno, actitud no lo sé. Creo que intensidad, bueno, obviamente sí que ellos han ajustado un par de cosas que nos han complicado un poco. No hemos sabido cómo resolver la primera parte y obviamente ha pasado factura. Creo que en la segunda parte sí que hemos pujado un poco las líneas entre todos a la hora de presionar y hemos sido más reconocidos. Pero al final, lo que te digo, por suerte queda un partido a casa, con nuestra afición y con la plantilla que tenemos, somos capaces de tomar el resultado".

La rajada de Eric García sobre el árbitro: "Es una vergüenza"

Posteriormente, compareció en los medios oficiales del FC Barcelona, valorando el arbitraje, afirmando que "ya convivimos con estas cosas", según afirma.

La acción de Pau Cubarsí: "El fuera de juego me parece una vergüenza. Parar el partido durante seis minutos para ver si es fuera de juego o no es fuera de juego, teniendo el semiautomático. Está claro que ya nos ponemos nosotros las cosas lo suficientemente complicadas y encima esto. Ya sabemos contra qué jugamos. A Seguir".

La expulsión del propio Eric García: "Al final lo revisa. Él también da, yo le doy... son de estas acciones que, si las miras... lo que me sorprende es que la mía la mire tan rápido y la de Balde con Giuliano no. Pero bueno, son cosas que ya convivimos con ellas, por desgracia"