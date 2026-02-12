Miguel Casado 12 FEB 2026 - 23:01h.

El FC Barcelona fue completamente inferior al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Desde los primeros minutos, los de Diego Pablo Simeone plantearon una asfixiante presión sobre la salida de juego azulgrana que impidió a los de Hansi Flick jugar cómodamente.

El error de Joan García abrió, además, la veda goleadora de los madrileños, que anotaron 4 goles en los primeros 45 minutos. La reacción azulgrana llegó tras el descanso y Pau Cubarsí consiguió batir a Musso, pero Juan Munuera anuló el gol tras 7 minutos de revisión.

Y cuando el control volvió al bando local, la tensión escaló y Flick tuvo que intervenir para evitar que la cosa fuese a mayores.

Expulsión de Eric García y tensión en el Metropolitano

Ya en el tramo final de la segunda parte, Eric García vio la cartulina roja directa -después de la intervención del VAR- por una falta sobre Álex Baena.

El '10' atlético se marchaba solo contra Joan García y el central, que llegó muy tarde, le golpeó en la espinilla.

Fruto de la desesperación, en la jugada posterior a la roja Dani Olmo cometió una durísima entrada sobre Giuliano Simeone, lo que encendió al banquillo del Atleti.

Muchos jugadores se desplazaron hasta esa posición, donde se formó una pequeña tangana. E incluso apareció por allí Hansi Flick, que se metió en el terreno de juego, a varios metros de su área técnica, para frenar a sus jugadores en las protestas hacia los árbitros y así evitar que las consecuencias fuese aún peores para el equipo catalán de cara al partido de vuelta.

Bastante tendrán con tener que remontar un resultado tan abultado y hacerlo sin uno de sus pilares esta temporada, Eric, que ha demostrado poder jugar en varias posiciones y a muy alto nivel.