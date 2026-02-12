Fran Fuentes 12 FEB 2026 - 23:51h.

"Si no encuentran nada durante siete minutos, es que no hay fuera de juego claro", afirma

El gravísimo error de Joan García en el Metropolitano que le costó el primer gol al Barça ante el Atlético

Compartir







Hansi Flick compareció tras el desastre del FC Barcelona en la ida de semifinales ante el Atlético de Madrid. El técnico barcelonista se ya piensa en el partido de vuelta, sintiendo que pueden "ganar 2-0 en cada una de las dos mitades". Del mismo modo, ha calificado de "desastre" el arbitraje realizado por Juan Martínez Munuera en el Riyadh Air Metropolitano, especialmente por el fuera de juego señalado en el gol de Pau Cubarsí. A continuación, sus palabras:

Qué ha pasado: "No jugamos muy bien en la primera mitad, ni como equipo. La distancia era demasiado larga y creo que no presionamos como debíamos en los primeros 45 minutos. Todo lo que quiero decir es que la segunda parte fue algo mejor y que aún nos queda un partido. Lo daremos todo. Somos capaces de ganar cada parte por 2-0. Lo vamos a intentar con nuestra afición, y ya veremos lo que pasa".

PUEDE INTERESARTE La frustración se apodera del Barça en el Metropolitano y Hansi Flick se mete varios metros en el campo para parar a sus jugadores

¿Está Hansi Flick decepcionado con sus jugadores?: "Decir que estoy decepcionado no está bien. Estoy muy orgulloso de ellos poir toda la temporada. Cuántas lesiones hemos tenido, cuántos jugadores fuera... y siempre nos manejamos. Esto es parte del juego. Es una victoria dura pero estoy orgilloso de mi equipo. Volveremos y las cosas irán a mejor. Obviamente tienen que ir mejor desde el primer minuto, y nosotros tenemos que tener ese hambre. Somos un equipo joven, pero no hay excusas".

El arbitraje: "¿Qué voy a decir? ¿Qué quieres que diga? Primero, con las tarjetas amarillas. Normalmente, en la primera acción a Balde, ya es amarilla. Seguro. Amarilla. Quizá es diferente, pero lo condiciona por miedo a la segunda amarilla. Y en la otra... es un desastre, es un desastre. ¿Cuánto hemos tenido que esperar? ¿Siete minutos? Si no han encontrado nada en esos siete minutos es que no hay fuera de juego claro. Pero si hay algo diferente, dínoslo. No hay comunicación".

¿Es el peor día de Hansi Flick al frente del Barcelona?: "No, eso fue ante el Inter. En este tenemos una oportunidad para darle la vuelta. Sabemos que no es fácil pero vamos a trabajar para ello".

Qué le ha dicho a Marc Casadó al sustituirle en el minuto 30: "Es claro que teníamos que cambiarle. Los primeros 45 minutos teníamos muchos duelos en el medio y temíamos una tarjeta roja. Teníamos que cambiarle".