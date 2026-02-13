Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 13:54h.

Justo en ese momento sonaron unos golpes en la habitación contigua a la sala de prensa

Matías Almeyda se quiebra para mejorar al Sevilla FC: "Me he replanteado todo"

Ha sido una de las anécdotas de la mañana. El susto de Matías Almeyda cuando justo le preguntaban por las palabras de su presidente. José María del Nido Carrasco reiteraba este jueves su confianza en el entrenador, a quien considera "la persona ideal" para liderar al Sevilla FC y sobre ello era cuestionado en sala de prensa el argentino. Justo ahí, con los compañeros en silencio, sonaron unos golpes en la habitación contigua, en el preciso instante que el técnico se disponía a hablar. Una coincidencia sobre la que el míster salió del paso a las mil maravillas, como dejando caer un 'ahí viene'. Fue ese el momento más simpático de la conferencia. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

La pregunta iba a colación de lo que dijo este jueves Del Nido Carrasco, quien considera a Matías Almeyda como la persona ideal para el proyecto. "Con Matías hablo y lo veo todos los días, al igual que Antonio. Está fuerte, es un luchador y la persona ideal para liderar este Sevilla FC. Hay que poner en valor que personas como Matías Almeyda o Antonio Cordón hayan salido de su zona de confort para venir a este Sevilla, que no es el de los títulos. Tiene que hacer casi magia para inscribir, más pendiente de cuadrar presupuestos que de la parcela deportiva", argumentaba el presidente en Canal Sur Radio, incidiendo también en la ilusión que mantiene el entrenador.

"En la situación en la que está el Sevilla, Matías quiso decir, que los jugadores necesitan de todos los que son parte importante. Se encuentra con la misma fuerza e ilusión desde que llegó, y confiamos en él porque confiamos en Matías, no porque no tengamos más remedio. Ahora el Sevilla compite con plantillas menos caras, y Almeyda es una pieza más. La confianza es absoluta", añadía.

Almeyda, por su parte, quiso agradecer ese gesto del presidente, aunque sin entrar en muchos más detalles: "Estoy agradecido a quien me da trabajo. Deseo que los resultados sean buenos".