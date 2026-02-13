Fernando Alonso llama a la tranquilidad pero asume los problemas: “Las expectativas eran muy altas”

Alberto Cercós García 13 FEB 2026 - 14:53h.

Fernando Alonso habla en Baréin y lanza varios dardos a la nueva reglamentación de la F1

La tensión entre Aston Martin y Honda aumenta por culpa de las malas sensaciones

Fernando Alonso habla alto y claro de la crítica situación que están viviendo en Aston Martin. Los test de Baréin se antojaban claves para el devenir del proyecto. La expectación era altísima por el hecho de ver por primera vez al español pilotar un coche creado por Adrian Newey. Sin embargo, la cruda realidad es una durísima. Aston Martin tiene muchos problemas con el motor Honda y, pese a que Newey intenta tranquilizar el cauce, la preocupación en el box es máxima. Tanto es así que si ayer Lance Stroll incendiaba las redes con sus declaraciones; hoy es Alonso quien pide tranquilidad. El español asume la situación que está atravesando el equipo y explica que lo más importante en este 2026 se verá a partir de la segunda parte de la temporada.

"Puede que las expectativas fueran muy altas, sobre todo sabiendo que ahora tenemos a Newey, a Honda y todo lo demás. Pero nosotros, dentro del equipo, siempre hemos estado bastante tranquilos; somos conscientes de lo difícil que es adaptarse a las nuevas reglas y de lo que supone integrar a Honda como unidad de potencia. Para Aston Martin, es la primera vez en su historia que tiene que fabricar su propia caja de cambios en la fábrica. Algo que parece sencillo para otros equipos, para nosotros es un reto totalmente nuevo. Sabíamos a qué desafíos nos enfrentábamos y, poco a poco, los vamos viendo aquí en los tests", cuenta Alonso en Sky Sports Italia.

Fernando Alonso y el trabajo que tienen por delante

El piloto español es muy consciente de lo complicado que va a ser reconducir la situación. Por ello, se autoexige mucho trabajo. "Tenemos mucho trabajo por delante. En aerodinámica todavía hay que terminar de pillarles el truco a las reglas, pero para eso tenemos a Newey, que las irá descifrando poco a poco para que tengamos un buen coche. La integración del cambio, el reto de llegar al peso mínimo y, sobre todo, la unidad de potencia, van a ser claves para el tiempo por vuelta. Vamos con un poco de retraso; hemos empezado con el pie izquierdo. Al habernos saltado los tests de Barcelona, este es nuestro primer contacto real", añade Alonso.

Por último, Alonso se excusa ante el aluvión de críticas. Más allá de la gran expectación que existía al respecto, el español reconoce que están descubriendo ciertas cosas del AMR26 sobre la marcha. "Es la primera vez que ponemos el coche en pista, no hemos hecho ni 'filming day' ni nada previo. Estamos descubriendo muchas cosas sobre la marcha y esperamos poder ponerlo todo a punto", zanja el asturiano.