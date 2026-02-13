La tensión entre Aston Martin y Honda aumenta por culpa de las malas sensaciones

Alberto Cercós García 13 FEB 2026 - 11:15h.

Tensión y caras largas en el box de Aston Martin: la situación les supera y Honda es la señalada

En el entorno de Fernando Alonso ya se temen lo peor: "Otro año más en el infierno"

Compartir







La situación de estrés que se vive en Aston Martin aumenta con el paso de los minutos y las horas. Los test de Baréin están siendo un quebradero de cabeza muy gordo para la escudería británica, que ve cómo el AMR26 está muy lejos del nivel esperado. Si bien a nivel de aerodinámica y chasis el trabajo de Adrian Newey parece notable, los problemas más importantes se centran en el motor Honda. Primero existen los problemas de refrigeración que intentaron solventar con una especie de branquias; luego, el tema de revolucionar demasiado un motor que parece no tener la potencia necesaria para aguantar sin romperse. Todo, con una unidad de potencia que se antoja clave para el devenir del AMR26.

Mientras todo eso sucede, en el box las caras de los trabajadores de Aston Martin son un auténtico poema. Todo lo que llega desde Baréin, así lo corrobora. Tras terminar Fernando Alonso su sesión de jueves, él mismo mostraba una cara descompuesta. Así mismo, tanto Newey como Lawrence Stroll eran incapaces de enseñar una mueca optimista. Y qué decir de las declaraciones de Lance Stroll... un incendio interno que se mantiene este viernes. Tal y como explica Antonio Lobato en SoyMotor, la tensión que se vive en el box es altísima. Aston Martin parece mosca con Honda, y el nivel de estrés es enorme intentando buscar soluciones para que el motor sea competitivo.

PUEDE INTERESARTE A Mercedes se le termina el chollo y las nuevas regulaciones pueden favorecer a Aston Martin

La tensión Aston Martin-Honda aumenta en el box

"Hay mucha tensión ahora mismo en Aston Martin, y especialmente hay mucha tensión alrededor de Honda. El nivel de estrés es enorme ahora mismo entre todos los que trabajan para el propulsor japonés. Como estos coches se parieron empezando la casa por el tejado, empezando por la unidad de potencia y luego todo lo demás, hay un factor muy importante que espero que tenga solución. Y es la caja de cambios. La caja de cambios que hacen ellos les está generando muchos problemas y hace que el coche sea inconducible ahora mismo. Porque no acaba de entenderse el software de la unidad de potencia a la hora de reducir. Y eso es básico. Es básico que la caja de cambios contribuya también a funcionar de forma coordinada con la unidad de potencia para cargar la batería. Pero claro, ese nivel de estrés que le tienes que meter a la caja de cambios ahora mismo, hoy por hoy, en Aston Martin no tienen bastante margen", cuenta el periodista.

Más allá de que lleguen a una solución técnica para dar un paso adelante, en Aston Martin tienen incluso más miedo de lo que puedan decir sus pilotos. Porque si ayer fue Stroll, hoy le toca a Alonso ponerse delante de la prensa. "El problema es que hoy hablan más personajes: habla Pedro de la Rosa, habla Fernando Alonso. Ha habido discusión interna, debate interno, sobre qué es lo que hay que contar. Si no cambian de opinión, lo que van a contar es más o menos la verdad. Es decir, que están en una situación muy mala", dice Lobato. Lo que está claro es que la tensión y las caras largas en Aston Martin se mantienen a menos de un mes de Australia.