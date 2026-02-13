Claudio Giráldez, sobre la polémica con Manolo González: "No sé si está enfadado conmigo pero me cae bien"
Quiso pasar página reconociendo que sus palabras no siempre son acertadas: "
Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, prefiere pasar página a la polémica suscitada con el Espanyol en el partido de la primera vuelta en la que los de Manolo González vencieron en Balaídos por 0-1. Para el técnico porriñés, tras reconocer que sus palabras ese día no estuvieron acertadas, lo importante es "quien gane en el fútbol". Lo cierto es que el preparador perico avivó en las últimas semanas la polémica con varias declaraciones aunque este mismo viernes eludió hablar de Claudio Giráldez "para no meterme en charcos".
"Lo importante es que nos han ganado los tres partidos desde que yo estoy aquí. Nos tenemos que centrar en lo futbolístico, hemos cometido errores en declaraciones a la hora de interpretar cosas que no tienen demasiada importancia. Lo importante es quien gane en el fútbol", manifestó Claudio Giráldez en sala de prensa.
El preparador celeste recordó que "nos han ganado los tres partidos, tenemos que buscar recursos para mejorar esas actuaciones e insistir en cosas que hemos hecho bien en esos partidos. Es un rival muy complicado para cualquier equipo de esta competición, que está haciendo una temporada brillante". "Tenemos que estar muy bien para poder ganar en un estadio en el que el año pasado perdimos 3-1 y fue un día de ingrato recuerdo para nosotros", añadió.
Cuestionado por la polémica que ha acompañado a ambos entrenadores estos últimos meses dijo desconocer si Manolo González está enfadado con él por sus declaraciones a la conclusión del duelo que ambos disputaron en Balaídos a finales de noviembre, pero también recordó que ya pidió perdón por ello.
"No sé si está enfadado conmigo o no, es una persona que me cae bien y tenemos amigos en común. Aclaré la situación en su momento y no tiene más importancia", incidió Giráldez, quien elogió a un Espanyol que está sexto "por méritos propios". "Los números hablan por sí mismos, es un equipo con las ideas muy claras y que está sexto en una liga tan complicada como la española. Me parece que tiene un mérito terrible", destacó el preparador celeste.
Auguró que el partido será "muy distinto" al que perdieron la pasada temporada en Cornellà porque ambos equipos están en "otra situación" a nivel clasificatoria, y apuntó a la eficacia de cara a gol como uno de los motivos para que todavía no hayan puntuado ante el equipo de Manolo. "Ellos han acertado más que nosotros y se han llevado esos tres partidos. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero no hemos acertado en lo importante", concluyó.