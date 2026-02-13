Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 15:52h.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, hizo un repaso a un buen número de jugadores que conforman su plantilla. El técnico explicó el momento en el que se encuentra Hugo Sotelo, que ha regresado a la convocatoria. También habló del proceso de recuperación de Álvaro Núñez o del posible debut de Matías Vecino este sábado ante el RCD Espanyol. Por último se mostró muy satisfecho del gran nivel que está mostrando Miguel Román, una de las grandes revelaciones de la temporada.

Matías Vecino: "Viene de competir. Es verdad que lleva pocas sesiones con nosotros pero su experiencia le permite poder competir ya porque es un jugador que tiene mucha carga de partidos encima, de partidos importantes".

"Tiene que necesitar un tiempo de adaptación en cosas tácticas pero creo que es capaz de sobrevivir a través de eso. Estoy contento con cómo está entrenando. Nos ayudará, es una opción para mañana de inicio ya o para el banquillo. Está ya disponible en nuestras alineaciones o en nuestras rotaciones".

Álvaro Núñez: "Está bien, ha hecho más cosas con el grupo, creo que todavía le queda un poquito lejos por poder entrar en convocatoria. Paciencia, la recuperación le va a dar bien para adaptarse a situaciones nuestras y para cambiar un poco el chip de todo este proceso del mercado. Con tranquilidad, cada vez lo veo mejor".

Hugo Sotelo: "Mejor, cuando digo que alguien no está al mejor nivel no significa que esta persona no quiera, hay veces que te encuentras mejor o peor, hay contextos que tendrás más o menos. Sotelo es un jugador joven. Tiene que estabilizarse en muchas situaciones de la temporada".

"Creemos mucho en su nivel y tenemos que intentar que tenga el mayor nivel posible el mayor número de días posible. Es una responsabilidad de Sotelo, pero también es una responsabilidad mía y de todos los que lo rodeamos para que podamos encontrar esa regularidad en su rendimiento".

Miguel Román: "Es difícil imaginarte que un jugador en su primer año nos pueda dar tantos partidos de una manera tan regular, sabemos que Miguel se ha hecho a sí mismo, es un jugador que ha estado en muchas categorías de fútbol, en muchos tipos de equipos, creo que eso le ha hecho una mentalidad muy fuerte".

"El paso con nosotros en el Fortuna le ha hecho que su adaptación a esto que hacemos sea más sencilla, lo veo como algo más natural. La jerarquía que tuvo el año pasado en el Fortuna con Fredi también le da aplomo".

"Estoy muy contento por su rendimiento. Todo el mundo en sus quinielas pensaba que iba a ser el quinto mediocentro y está teniendo una participación muy alta. Ojalá la pueda mantener, sabemos que es difícil mantenerte en ese nivel. Feliz por el equipo, por tener jugadores que compitan por los puestos con la fuerza que le ha hecho a él".

Hugo Álvarez: "Lo veo muy bien, lo llevo tiempo diciendo, antes de darle los últimos partidos seguidos de titular ya lo estaba viendo bien, creo que también es un mensaje para todos, no siempre cuando estás bien, cuando estás a tu mejor nivel ya tienes la oportunidad pronto, hay que seguir trabajando, es difícil encontrar un hueco titular en un equipo como nosotros".

"Aunque parezca que roto mucho, hay que currártelo durante mucho tiempo para poder estar y tener la oportunidad de jugar. Él lo ha hecho y de una manera silenciosa durante mucho tiempo. Me alegro por los partidos que está teniendo pero creemos que todavía sigue teniendo margen de mejora. Está ya al nivel que nos mostró a todos en los partidos en Primera División, y además aparte con la dificultad de hacerlo en muchas más posiciones teniendo un entendimiento de lo que toca en cada momento todavía mayor. Lo hace porque tiene la inteligencia y el fútbol para poder adaptarse a muchas posiciones".