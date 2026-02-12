Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 15:40h.

Duelo entre Manolo González y Claudio Giráldez con Europa como sueño para los técnicos gallegos

Espanyol y Celta, juntos en el Día Mundial del Cáncer Infantil: "Este partido lo ganamos todos juntos"

Compartir







El RCD Espanyol recibe este sábado 14 de febrero al Celta de Vigo. El estadio de Cornellà acoge un duelo entre dos técnicos gallegos, Manolo González y Claudio Giráldez, que sueñan en meter a sus equipos en Europa la próxima temporada. Un encuentro que llega en horas bajas para pericos y celestes y con el ruido de fondo de las palabras del entrenador porriñés en la primera vuelta en las que criticaba el juego cicatero y defensivo del técnico Folgoso do Caurel. Unas palabras que cada cierto tiempo recuerda Manolo González en sala de prensa. Estas son las alineaciones probables de un encuentro que se aventura caliente y disputado en los banquillos y el terreno de juego.

Once probable del RCD Espanyol

El conjunto de Manolo González está en su peor momento de la temporada al sumar cuatro derrotas consecutivas. El lunes cayeron goleados por el Villarreal. En todo 2026 solo han sumado un punto ante el Levante el pasado 11 de enero. Aún así los pericos marchan sextos con un punto de ventaja sobre el Celta, que solo ha logrado un empate en las tres últimas jornadas.

PUEDE INTERESARTE Miguel Román toma el mando del Celta

Manolo González solo cuenta con la baja del capitán Javi Puado, lesionado de gravedad. Carlos Romero, que jugó en La Cerámica por una cláusula en su contrato, regresará al once en el lateral izquierdo. Riedel en el eje de la zaga, Ramón Terrats en mediocampo y Kike García pueden ser otras de las novedades en el once del Espanyol. Ngongè y Nolan pelearán por un puesto en banda derecha.

Fernando Calero, Edu Expósito y Roberto Fernández pueden ser las piezas sacrificadas por Manolo González para cambiar la dinámica del Espanyol ante su rival directo por la sexta plaza de la clasificación. No se esperan más cambios a pesar de los malos resultados.

De esta manera el RCD Espanyol podría salir con un once titular formado por Marko Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Pol Lozano, Ramón Terrats; Ngongé, Kike García y Pere Milla.

Once probable del Celta

Claudio Giráldez solo tiene la baja de Álvaro Núñez. El polivalente jugador fichado desde el Elche CF en el último día del mercado se sigue recuperando de una pubalgia. El entrenador porriñés puede reservar algunas piezas de cara al partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica.

Por ello futbolistas como Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Ilaix Moriba o Iago Aspas pueden arrancar el partido en el banquillo. La gran novedad puede ser el debut de Matías Vecino, llegado este mercado de la Lazio. Borja Iglesias y Pablo Durán también se disputan un puesto sin descartar el regreso de Ferrán Jutglà, que poco a poco va recuperándose de un mal momento personal.

Andrei Radu puede estar escoltado por Manu Fernández, Carl Starfelt y Mihailo Ristic. Javi Rueda y Sergio Carreira pueden ocupar los laterales con Matías Vecino y Miguel Román en mediocampo llevando la manija del equipo en Cornellá. En ataque Fer López, Pablo Durán y Williot Swedberg pueden entrar para dar un respiro a jugadores como Borja Iglesias o Hugo Álvarez.

De esta manera el Celta de Vigo podría formar con un once titular formado por Andrei Radu; Manu Fernández, Carl Starfelt, Javi Rueda, Miguel Román, Matías Vecino, Sergio Carreira; Fer López, Pablo Durán y Williot Swedberg.