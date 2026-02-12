Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 12:34h.

Espanyol y Celta unirán fuerzas para dar visibilidad y apoyar a los niños y niñas que padecen esta enfermedad

Jornada de convivencia del Celta con el Integra: "Y este nuevo fichaje"

Compartir







Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora este domingo 15 de febrero, el Espanyol y Celta de Vigo unirán fuerzas para dar visibilidad a esta lucha y mostrar su apoyo a los niños y niñas que padecen esta enfermedad y a sus familias. Este homenaje tendrá lugar en el partido que ambos equipos disputarán este sábado 14 de febrero en Cornellà El Prat.

En los prolegómenos del encuentro, los futbolistas de ambos conjuntos saldrán al terreno de juego acompañados por 22 niños y niñas. Estos lucirán una camiseta especial conmemorativa con el lema "¡Este partido lo ganamos todos juntos!".

PUEDE INTERESARTE Miguel Román toma el mando del Celta

En este grupo de niños y niñas habrá socios y socias del Espanyol. También habrá miembros de la Fundación Aladina, usuarios de la Casa Ronald McDonald de Barcelona y de la Asociación Mil y un Sueños. Además los capitanes de Espanyol y Celta protagonizarán una fotografía conjunta, cada uno con la camiseta de su club, bajo el lema "Todos contra el cáncer infantil".

Estas dos camisetas, firmadas por todos los integrantes de ambas plantillas, se entregarán posteriormente a las asociaciones participantes. Estás podrán conservarlas como recuerdo de la jornada o bien destinarlas a sorteos o subastas con fines benéficos.

Además Aramark pondrá a la venta de pulseras solidarias al precio de 1 euro. Estás estarán disponibles en todas las cantinas del estadio y en la Fan Zone Espanyol. La recaudación íntegra se destinará a la Fundación Aladina, entidad que trabaja para acompañar y apoyar a menores con cáncer y a sus familias.

El RCD Espanyol también realizará una donación a la Casa Ronald McDonald de Barcelona procedente de la recaudación generada con la colección Calderó de Caos que puede adquirirse en su tienda oficial, tanto física como online.