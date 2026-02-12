Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 08:41h.

El primer equipo compartió un día de juegos con los jugadores del Celta Integra tras ver "Os que nunca se renden"

El primer equipo del Celta vivió un martes muy especial al cambiar su rutina habitual de entrenamientos en la Ciudad Deportiva Afouteza para compartir una jornada de convivencia con el Celta Integra. Juegos, risas y aprendizaje con un claro mensaje: "Que lo disfrutéis y que os ayude a conectar un poco esos enfados internos que cada uno tenemos en nuestro día a día y que a veces no tienen mucho sentido".

Esas fueron las palabras de Claudio Giráldez antes de disfrutar del documental 'Os que nunca se renden' en Auditorio de la Universidade de Vigo. Producido por Celta Media muestra el día a día de los jugadores del Celta Integra y de sus familias.

Después ambos equipos compartieron juegos en una jornada de convivencia con carreras de sacos, brilé o la gallinita ciega que provocaron caídas y muchas risas. Una jornada distinta para el primer equipo y que el Celta Integra no olvidará al estar junto a sus ídolos siendo uno más de "una gran familia".