Pablo Sánchez 09 FEB 2026 - 11:42h.

La conversación de Borja Iglesias y Aitor Ruibal a colación de la serie Más que rivales está dando mucho que hablar. Ambos jugadores, amigos y siempre dispuestos a luchar contra las desigualdades, el racismo y la homofobia, mantuvieron una charla al respecto que ha generado bastante debate en las redes sociales.

Todo surgió a raíz de la mencionada serie de Movistar+ en la que dos jugadores de hockey de dos equipos rivales mantienen una estrecha atracción sexual lejos de las pistas. Una historia que el jugador del Celta y del Betis la han extrapolado al fútbol comparándolo con qué sucederia si esto pasa con dos futbolistas de máxima rivalidad como es el caso de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Ambos coincidien en que estaría bien que algo así sucediera y lo exponen con ejemplos. "Hace unos años te diría que sería imposible y ahora sí que siento que podría pasar", expuso Borja Iglesias. En una final de un Mundial que alguno le plante un besazo a un periodista", agregó Ruibal.

Su conversación generó mucho debate en las redes y algún que otro comentario homófobo que, como Borja Iglesias acostumbra, se encargó de sentenciar.

La respuesta de Borja Iglesias

Borja Iglesias no es muy asiduo a polemizar y siempre hace uso de su educación a la hora de responder mensajes cargados de insultos u odio. Entre las múltiples respuestas a dicha conversación, una de ellas atacaba directamente al jugador del Celta. "Me pregunto si eres etero con esta frase qué dices y tus poses", expresaba.

El Panda, lejos de entrar en polémicas, respondió atacando a una grave falta de ortografía que había cometido dicho usuario en su comentario. "Te podrías preguntar también si etero lleva 'h'".

Las palabras de Borja Iglesias recibieron multitud de respuestas positivas como las que recopilamos a continuación: