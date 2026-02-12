Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 08:03h.

En el Celta alucinan con Aldrine Kibet: "Nos puede dar muchas tardes de gloria"

Aldrine Kibet es la gran sensación de la cantera del Celta de Vigo en las últimas semanas. El internacional keniata lideró al Juvenil de División de Honor ante el Athletic Club en A Madroa para meterse en la 'Final Four' de la Copa del Rey. Un 2-1 que se quedó corto para los méritos del conjunto de Berto Suárez, muy superior al conjunto rojiblanco. Un gran gol y una asistencia con el exterior del joven jugador de 18 años para completar un par de semanas absolutamente mágicas.

A Madroa, a pesar de otro complicado día en lo meteorológico en Vigo con incesantes lluvias y fuertes ráfagas de viento, se quedó pequeña. No entraba más gente en la grada. Muchos aficionados se quedaban de pie alrededor del sintético donde el Celta remontaba el tanto Navarte en una de las escasísimas llegadas del Athletic Club. Un error entre Chirveches e Izan Server permitía a los vizcaínos ponerse por delante.

Diez minutos después, en el 36', Anthony Khayat robaba el balón. El internacional emiratí lanzaba la contra celeste. Encontraba a Aldrine Kibet. No dudaba el keniata. Control con la zurda, ruleta para acomodarse el balón y la pelota al segundo palo. Imposible para Gallastegui.

Con empate en el marcador se llegó al descanso. En la segunda mitad solo hubo un equipo sobre el campo. Los de Berto Suárez ahogaban al Athletic Club con una altísima presión. De nuevo Aldrine Kibet fue el protagonista celeste con una asistencia de gol a Ángel Davila para darle la vuelta al marcador de A Madroa y meter al Celta en la 'Final Four'.

Arrancaba la jugada Mateo Sobral, que a sus 16 años es una de las más firmes promesas de la cantera celeste. Abría el balón al costado izquierdo a Hugo Pérez. El keniata controlaba la pelota, con el exterior ponía el balón en el área. Ahí aparecía Davila para anotar de primeras. Su quinto gol en Copa, el decimoctavo de la temporada.

Pudo hacer más goles el cuadro celeste. Solo Asier Torres, con una internada en los últimos minutos, obligó a Izan Server a actuar con seguridad para evitar el empate rojiblanco. Supieron gestionar los de Berto Suárez el final del encuentro jugando en campo contrario para meterse en la Final Four. El Real Betis espera al Celta. En la otra semifinal el FC Barcelona y el Deportivo pelearán por el otro puesto en la final. Será del 11 y el 14 de marzo.

"Fue un partido muy bueno. Tuvimos el control de lo que pasaba durante prácticamente los 95 minutos que duró. Muy contento por el esfuerzo de los chicos y por la sensación con la que terminamos, que el equipo seguía presionando, seguía apretando alto, siendo muy valientes", indicó Berto Suárez al concluir el encuentro.