Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 15:12h.

El técnico cita a 24 jugadores: recupera a Sotelo y convoca a Aidoo y Ristic

Hugo Sotelo, con ganas de revancha: "Espero poder volver a recuperar la confianza de Giráldez"

El Celta de Vigo ha hecho oficial la convocatoria con la que viajarán a Cataluña para medirse, este sábado a las 14.00 horas, al RCD Espanyol en Cornellà. Los de Claudio Giráldez buscan una victoria que les permita superar en la clasificación al cuadro dirigido por Manolo González, al que nunca ha logrado ganar. El técnico porriñés recupera a Hugo Sotelo, del que había prescindido hace una semana. Se caen Carlos Domínguez, Yoel Lago y Franco Cervi.

Claudio Giráldez solo cuenta con la baja de Álvaro Núñez, que sigue recuperándose de la pubalgia con la que llegó de Elche en este mercado de invierno: "El único que no está disponible es Álvaro. Tenemos que dejar a tres jugadores fuera por decisión técnica". No quiso avanzar en rueda de prensa quiénes se iban a quedar en Vigo.

Finalmente los jugadores que no están citados son Carlos Domínguez, Yoel Lago y Franco Cervi. El técnico ha preferido a futbolistas como Joseph Aidoo o Mihailo Ristic, que concluyen contrato el próximo 30 de junio y no seguirán en Vigo.

La gran novedad es la presencia de Hugo Sotelo. Claudio Giráldez ya había confirmado en sala de prensa que entraría en la lista: "Es un jugador joven, tiene que estabilizarse en muchas situaciones de la temporada. Creemos mucho en su nivel y tenemos que intentar que tenga el mayor nivel posible el mayor número de días posible. Es una responsabilidad de Sotelo, pero también es una responsabilidad mía y de todos los que lo rodeamos para que podamos encontrar esa regularidad en su rendimiento".

Lista de convocados

Portería: Iván Villar, Marc Vidal, Andrei Radu.

Defensa: Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Javi Rueda, Manu Fernández, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Mihailo Ristic, Joseph Aidoo.

Mediocampo: Matías Vecino, Fer López, Miguel Román, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo.

Delantera: Iago Aspas, Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Jones El-Abdellaoui, Borja Iglesias, Pablo Durán, Ferrán Jutglà.