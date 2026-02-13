Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 12:55h.

La presidenta del Celta considera un reto poder llenar un Balaídos con 40.000 espectadores

Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, estuvo presente en la firma del convenio de prórroga de cesión de la Zona Franca de Vigo al Concello de Vigo del derecho de superficie sobre la parcela que ocupa la Grada de Río del Estadio Municipal de Balaídos. David Regades y Abel Caballero firmaron esa prórroga que arrancará en 2031 hasta el año 2081. Un paso más para asegurar un Balaídos que aspira a ser sede del Mundial con más de 40.000 espectadores.

"Es un reto y una ilusión. La verdad es que plantearnos poder contar primero con la Grada de Gol para tener 30.000. Hoy tenemos más de 41.000 carnés celtistas así que por qué no pensar que en Balaídos con más de 40.000 espectadores viéndonos todos los partidos", señaló Marián Mouriño este viernes en Balaídos.

"Un estadio de 40.000 plazas para crecer. Siempre hemos dicho que queremos un Celta grande. Soñamos con que el Celta siga creciendo y un estadio de 40.000 nos pondría en números y en estadios de equipos más ambiciosos y más altos en la clasificación que nosotros así que por qué no soñar en que podamos estar ahí", continuó explicando la presidenta del Celta.

Sobre la posibilidad de realizar conciertos este verano en el estadio de Balaídos: "Seguimos trabajando. Desde el año pasado obtuvimos los permisos. Con el Concello para poder ser un sitio para celebrar conciertos. El año pasado no pudimos, este año seguimos trabajando en ello y esperamos en breve poder tener noticias".

"Esa es la intención, esa es la petición que le hicimos al alcalde el año pasado y él nos lo nos lo concedió. Estamos trabajando para poder conseguir tener algo de música aquí en Balaídos", continuó explicando Marián Mouriño. Aún así confesó que por ahora el club no sabe si podrá "celebrar conciertos este verano pero nosotros seguimos moviéndonos y trabajando para poder conseguirlo".

Cuestionada por la firma del convenio de uso y explotación de Balaídos apuntó "estamos a la espera de los trámites que tenga que hacer el Concello. Este era un paso importante para conseguir esa concesión, con lo cual Estamos muy contentos de que hoy se haya dado ese paso legal", con la firma de esta prórroga del uso del terreno donde esta situada la Grada de Río "para poder seguir en el rumbo de la concesión que esperamos que en breve el alcalde pueda anunciarlo y lo podamos tener".