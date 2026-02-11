Abel Caballero solicita un encuentro con la ministra de Deportes y el CSD por el Mundial 2030

Celia Pérez 11 FEB 2026 - 10:48h.

El presidente vigués sigue en su lucha por conseguir la sede

Caballero asegura un Balaídos de 40.000 espectadores con o sin Mundial: "El Celta lo necesita"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, sigue en pie de guerra en su lucha por que la ciudad tiene que ser sede del Mundial 2030 y ha solicitado un encuentro con la ministra de Deportes, Milagros Tolón, y con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para abordar la candidatura de la ciudad, que sigue sin concretarse.

"No voy a renunciar de ningún modo -al Mundial-. La voz de Vigo va a llegar a todas partes", afirmó Caballero este martes en un audio remitido a los medios de comunicación. Según el alcalde vigués, España tiene concedidas once sedes, pero la RFEF solo envió diez "porque no quiso enviar la de Vigo".

En su opinión, detrás de eso hay una instrucción política directa del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que presidió la Diputación de Pontevedra con el PP.

"Alfonso Rueda le dice a Louzán que Vigo no puede ser sede bajo ningún concepto. Cuando cayó Málaga, Vigo tuvo una nueva oportunidad de ser sede y Louzán se niega y nos remite una carta diciendo que no va a enviar la candidatura de Vigo a la FIFA", ha manifestado el regidor vigués.

Caballero ha reclamado nuevamente a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra financiación para ampliar el aforo del estadio y adaptarlo a las exigencias de la FIFA. Ya en una entrevista en el Faro de Vigo, el regidor vigués aseguro que va ampliar el estadio de Balaídos con o sin Mundial 2030. El regidor vigués subrayó que el Celta necesita más aforo en el municipal olívico y que la ciudad necesita un gran escenario donde se puedan albergar los conciertos de algunos de los mejores grupos del mundo. Los 31.000 espectadores con los que contará Balaídos tras finalizar la reforma de la Grada de Gol ya son insuficientes para el alcalde