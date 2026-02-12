Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 09:49h.

El proyecto contempla una nueva grada de 16.000 espectadores para cumplir con los requisitos de la FIFA

Abel Caballero solicita un encuentro con la ministra de Deportes y el CSD por el Mundial 2030

La Xunta de Galicia cofinanciará la reforma de la Grada de Tribuna en el estadio de Balaídos si Vigo es una de las once sedes españolas elegidas por la FIFA para albergar el Mundial 2030. Así lo confirmó Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo. "Es un acuerdo plenario, la Xunta aportará el 25%", aseguró Ana Ortiz.

Aún así ese porcentaje es menor al que exige Abel Caballero, alcalde de Vigo. El regidor olívico exigió que la financiación sea a partes iguales entre Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Vigo. El regidor insiste es que es la Xunta de Galicia quien no quiere que Vigo se sede del Mundial de España, Portugal y Marruecos al priorizar que A Coruña sea la elegida a pesar de los nulos avances en el estadio de Riazor.

Ana Ortiz, delegada de la Xunta, subrayó que "Caballero no ha hablado con nosotros sobre reformar Balaídos para el Mundial. La Xunta trabaja sobre proyectos". El alcalde insiste en que por indicación de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta "sigue engañando a la ciudad". "No solo no quieren pagar la parte de la obra, sino que están trabajando activamente para que Vigo no sea sede", denunció Abel Caballero.

El regidor olívico afeó las palabras de Ana Ortiz: "Después de haber dicho hace un mes que no van a pagar la obra, ahora dice sí, cuando sean sede del Mundial". Abel Caballero denuncia que a Vigo "no la van a declarar de forma inmediata sede del Mundial y, por tanto, si no iniciamos la obra ahora no estaremos en tiempo y plazo para cumplir con los requisitos de la FIFA".

Esa maniobra de dilación, para el alcalde, tiene un trasfondo político para dejar a Vigo sin ser sede mundialista tras la renuncia de Málaga: "Por eso no quieren enviar el nombre de Vigo como candidata a la FIFA, porque entonces la Xunta tiene que pagar y no quiere pagar". Abel Caballero insiste en que la Xunta de Galicia debe financiar un tercio de la reforma de Balaídos