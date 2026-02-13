Adrian Newey manda un mensaje tranquilizador: no está todo perdido

Alberto Cercós García 13 FEB 2026 - 13:59h.

Pese a las malas noticias, Adrian Newey alza la voz y manda un mensaje esperanzador para Aston Martin

En los momentos complicados, cualquier ápice de esperanza es necesario. Para Aston Martin, los test de Baréin se está sucediendo de una manera catastrófica. Una situación que, realmente, se esperaban. Y es que Adrian Newey ya avisó en la presentación del AMR26 que iban con hasta cuatro meses de retraso. Aún así, la cruda realidad en pista es dramática. No solo hay problemas en el motor Honda y en su unidad de potencia, sino que el entorno de Fernando Alonso ya piensa lo peor una temporada más. "Otro año más en el infierno", le cuentan a Antonio Lobato. Mientras tanto, en el box de la escudería británica la tensión no para de ascender. El papelón que están haciendo en Baréin con Honda es un escándalo. Ni siquiera el ver a Lance Stroll enlazar vueltas y corroborar una mínima fiabilidad en el monoplaza es suficiente. Pero ante toda esta situación nada positiva, Newey alza la voz.

Lo ha contado también Lobato, en SoyMotor. El periodista explica que en Aston Martin tienen una tranquilidad superlativa con Newey y el trabajo que ha hecho con toda la aerodinámica y el chasis del AMR26. "Por ser positivos... hay un problema localizado en la unidad de potencia. Eso es obvio. Pero la parte positiva es que todo lo que tiene que ver con chasis, aerodinámica... Adrian Newey está transmitiendo mucha tranquilidad. Lo tiene todo absolutamente controlado y sabe que en ese apartado van a tener una mejoría tremenda. Probablemente la semana que viene no estarán a cuatro segundos de la cabeza; ni en Australia. El frente principal que tiene peor solución tiene que ver con el hardware de la parte técnica del motor. La refrigeración no es un problema", resume Lobato.

Adrian Newey hace de líder en Aston Martin

Sin una figura clara liderando y con la moral por los suelos, es Adrian Newey el elegido para resucitar a un equipo que no está atravesando por sus mejores días. "Desde que llegó Adrian, su liderazgo es incuestionable. Ayer, después de un día de test muy difícil, habló en el 'debrief' y su liderazgo es tan fuerte que todo el equipo sabe exactamente qué hacer", cuenta Pedro de la Rosa desde Baréin, en declaraciones recogidas por SoyMotor. "Esto es muy diferente a años anteriores, donde cada uno podía tener su propia teoría. Adrian tiene muy claro qué hacer y nadie le cuestiona nada. Tenemos una cantidad enorme de recursos trabajando en una sola dirección", añade el español que seguirá este 2026 implicado con Aston Martin.

Con las ideas claras y una hoja de ruta marcada, el mensaje de Newey es claro: el inicio está siendo complicado, pero no está todo perdido. Si las mejoras a nivel de aerodinámica llegan para la segunda semana de test y si en Honda son capaces de reconducir la crítica situación que viven, Alonso y Stroll podrán ser más regulares y competitivos con el AMR26. Lo que sí está cada vez más claro es que el inicio en Australia será muy complicado de gestionar para la gran mayoría de equipos.