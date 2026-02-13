Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 13:17h.

"Nosotros trabajamos para ver feliz a la gente"

El Sevilla FC no contempla echar a Matías Almeyda: "Es la persona ideal para el Sevilla FC"

Matías Almeyda compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Sevilla FC - Alavés de este sábado. El entrenador repasó el momento actual del equipo, de nuevo en la lucha por la permanencia, y desgranó algunos de los nombres propios de la entidad. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

El equipo más goleado de LALIGA, ¿por qué no llegó Ramos?: "Respecto a Sergio Ramos ya expresé mis sentimientos. Él lo sabe y por ese lado no hablaría más, con todo el cariño y la admiración que le puedo llegar a tener. Es verdad que nuestro equipo es de los que más goles recibe, pero si vemos los últimos cuatro años es parecido. No es de ahora, así llevan cuatro años. No lo hemos corregido, es verdad, pero si miras los cuatro años este es el equipo que más goles ha hecho".

Conjura en la plantilla: "En todas las conferencias he hablado de unión. En este caso han tomado ellos la iniciativa y esto hace que haya otra expectativa. La afición quiere resultados, estamos todos involucrados para salir de esta situación. Eso te da confianza, pero hay que llevarlo a hechos reales".

Qué espera del Alavés: "Hemos ganado un partido cada uno. Es un rival que lo hace bien, que compite y es agresivo. Contratacan muy bien y tienen un excelente entrenador. Va a ser una final más. Estamos jugando todas finales. Esperemos estar a la altura".

Las palabras de Del Nido Carrasco: "Estoy agradecido a quien me da trabajo. Deseo que los resultados sean buenos".

Cómo está Januzaj: "Viene evolucionando bien y con las ganas de que la semana que viene se incorpore al grupo. Está alternando ejercicios, va bien en esa rehabilitación. Para este partido está descartado".

Un Sevilla más replegado: "Me he replanteado todo. Doy la vuelta a la hoja, porque hay que buscar soluciones. Hemos jugado de todas las maneras y seguiremos buscando hasta poder no ser tan accesible en algunos tramos de partido".

Cómo ve a Maupay: "Lleva dos partidos, dos semanas de entrenamiento. Va entendiendo cada vez más, hemos modificado el sistema y a medida que pase el tiempo será mejor. Técnicamente y mentalmente es rápido, y se tiene que conocer. Suele pasar cuando vienen a mitad de torneo. Requiere un mínimo de tiempo para engancharse como los demás. Es un jugador peligroso".

Kike Salas y Ejuke: "Kike ha jugado muchos partidos. Salió del equipo cuando volvió Marcao, luego tuvo lo del pubis y le dejó un tiempo fuera. Es uno de los jugadores que cumple, se deja el alma. Con Ejuke hemos probado en distintas posiciones, es un jugador determinante en el uno contra uno y siempre está la duda de si es para noventa minutos o la segunda parte".

Apercibidos antes del derbi: "Confío en todos los jugadores que tengo. Si no está uno estará otro. Están todos preparados para jugar. Solo son cuatro jugadores que han jugado menos, que son Jordán, Cardoso, Nyland y Manu Bueno, el resto han competido todos, muchos más partidos".

Un mensaje para la afición: "Mandar un mensaje es complicado. Primero no soy una leyenda del club. Como entrenador lo único que puedo hacer es hablar con hechos y los hechos hablan sobre el trabajo diario. Nosotros trabajamos para ver feliz a esa gente que paga una entrada. No es lindo estar todo el día dentro de tu casa. Vivimos del resultado y realmente necesitamos encontrar ese tiempo que tienen todos de paz, de que lo bueno vuelva. En la vida cuando tiras buena volverán buenas".

Las polémicas arbitrales: "Prefiero no opinar nunca. Si fuese árbitro o familia de árbitro quisiera que los mensajes que van hacia ellos fuesen de comprensión. De este lado estamos con las pulsaciones altas, todos vivimos el fútbol. Ustedes, nosotros, los árbitros... Alguna vez ya lo dije, cuando todos se unan por un bien común, que es el balón, que nos permite vivir, ese día el fútbol empezará a modificarse hacia un lado bueno".

La importancia de Vlachodimos: "Como todos sus compañeros. Cada uno en su posición debe dar lo mejor. Si se le hubiera escapado no me habría preguntado lo mismo. Eso es el fútbol. Tiene actuaciones muy buenas y cosas a mejorar. Lo veo muy comprometido. Esa es la fuerza que necesitamos".