Diego Páez de Roque Madrid, 13 FEB 2026 - 11:34h.

Martínez Munuera le dio el tercer gol al argentino

El Barcelona estalla contra el arbitraje ante el Atlético y estudia presentar una queja al CTA: reclaman tres jugadas

El Atlético de Madrid se dio un auténtico festín de goles en el Metropolitano. En tan solo 45 minutos, los de Diego Pablo Simeone consiguieron marcar 4 goles -que pudieron ser más- para encarrilar la eliminatoria antes de viajar a Barcelona.

Todo comenzó con un fallo garrafal de Joan García, quien no controló el pase de Eric García y acabó entrando en propia puerta. A partir de ahí, llegó el vendaval rojiblanco con los goles de Griezmann, Julián Álvarez y... ¿Lookman?.

El error del acta arbitral confundiendo a Lookman y Giuliano

Evidentemente, el tercer gol del Atlético de Madrid fue obra de Ademola Lookman. Una gran jugada coral entre Griezmann, Giuliano Simeone y Julián Álvarez terminó en los pies del nigeriano, que definió a las mil maravillas ante Joan García con un disparo raso y potente.

Sin embargo, parece que esta jugada clara y meridiana no resultó ser así para Martínez Munuera, el árbitro del encuentro. Tras el partido, el Barcelona ha mostrado sus quejas por ciertas jugadas puntuales, pero el error más claro lo reflejó en el acta arbitral.

Como siempre, una vez concluyó el encuentro, el colegiado escribió el acta arbitral, recogiendo todas las amonestaciones, explicando el porqué de cada decisión y apuntando los autores de los goles. Y es ahí donde cometió un error incomprensible.

El primero de los tantos se lo dio a Eric García, pues pese a que el fallo grotesco fue de Joan García, el portero no tocó la pelota, por lo que el tanto fue para el central. Pero ese no es el fallo, ya que llegó en el tercer gol.

Y es que, inexplicablemente, Martínez Munuera le dio el tercero de los goles a Giuliano Simeone. Ya no es que el argentino y el nigeriano se parezcan lo mismo que un huevo a una castaña, sino que el hijo de Diego Pablo Simeone estaba en el otro lado de la jugada.

Griezmann metió un gran pase en profundidad a Giuliano que, desde la derecha, puso un centro raso a Julián Álvarez. Fue entonces cuando el '19', de primeras, le cedió el balón a Lookman, que llegaba desde la izquierda, para definir a placer. Un error garrafal e incomprensible que queda marcado en el acta arbitral de Martínez Munuera.