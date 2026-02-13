Diego Páez de Roque Madrid, 13 FEB 2026 - 10:30h.

Samham ha causado sensación entre los aficionados colchoneros

El significativo abrazo de Lookman a Julián Álvarez tras redimirse de un error increíble

Hay fichajes que caen de pie en sus nuevos equipos. Ademola Lookman es uno de ellos. El nigeriano no ha necesitado adaptación para comenzar a rendir en el Atlético de Madrid y en apenas tres partidos ya ha aportado dos goles y dos asistencias en apenas tres partidos.

Pero el delantero no ha venido solo. A pesar de que ya contaba con conocidos en la capital de España, como Matteo Ruggeri y Juan Musso, el '22' rojiblanco se ha traído a varios amigos para que le acompañen en esta nueva aventura en Madrid.

A algunos de ellos ya se les ha visto en el Metropolitano, tomando vino en los palcos, pero el que más ha destacado y llamado la atención entre los seguidores rojiblancos es Samham, quien se dedica a las redes sociales y ya se ha hecho viral en el entorno Atlético.

Quién es Samham, el amigo youtuber de Lookman

Samham ha acompañado al delantero en sus diferentes etapas futbolísticas. Ahora, desde hace unas semanas, está viviendo en Madrid y, por lo que transmite en sus vídeos, le está encantando.

Desde el primer día comenzó a empaparse de la cultura colchonera y se ha vuelto un auténtico fan. En sus directos ha reaccionado a diferentes previas en el Metropolitano o al ambiente que se podía vivir en el Calderón. Y se ha convertido en un atlético más.

"Nunca había visto nada como esto. Dios mío. Necesito aprenderme los cánticos. Esto es increíble. ¿Quién organiza esto?", se preguntaba en sus streamings viendo previas del Atlético de Madrid.

Samham se puso deberes y los está cumpliendo. En sus directos, también se ha propuesto aprenderse los cánticos del Atlético de Madrid, comenzando por su himno.

Estos últimos días ha visto vídeos de todo tipo. "Algún día quiero estar aquí", dijo viendo el ambiente de un partido del Atlético como visitante en Champions League.

Ayer, Samham cumplió su sueño. Aprovechó el buen ambiente en la previa del Atlético de Madrid contra el Barcelona para acudir al recibimiento del autobús entre bengalas y grabarlo para sus redes sociales.

Ya en el partido, celebró los goles como el que más e incluso se emocionó cuando su buen amigo Lookman anotó el tercero de los tantos contra el FC Barcelona.

Samham ya es un atlético más, hasta el punto de ser consciente de la rivalidad con el equipo vecino, el Real Madrid. En uno de sus directos, el nigeriano se juntó con el hermano de Trent Alexander-Arnold, a quien recibió con la camiseta rojiblanca debajo de la chaqueta. "El mejor equipo en Madrid. Solo voy a hacer un cántico, MHDP", repitió en diferentes ocasiones besándose el escudo.