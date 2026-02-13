Diego Páez de Roque Madrid, 13 FEB 2026 - 06:41h.

El Rayo Vallecano emitió un comunicado pasada la medianoche

LALIGA confirma el nuevo horario del Rayo Vallecano - Oviedo: fecha, hora y estadio

Después de muchos días de incertidumbre, LALIGA decidió ayer el estadio que albergará el partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. El conjunto de la franja trabajó duramente durante la semana, redoblando esfuerzos para que el césped llegase en plenas condiciones al domingo.

Tenían esperanzas de que finalmente el Estadio de Vallecas pudiese recoger el encuentro liguero, pero no ha sido así. La institución emitió ayer un comunicado explicando que el derbi no se moverá de Madrid, pero tendrá lugar en el estadio de Butarque, en Leganés.

Malestar del Rayo Vallecano por el estadio del derbi

Tras conocer la decisión final de LALIGA, el club vallecano publicó otro comunicado en sus medios oficiales en el que mostraba su malestar por la decisión, además de resaltar el trabajo realizado durante los últimos días.

"Ante esta situación, el Club desea poner de manifiesto los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, con el objetivo de que el encuentro pudiera disputarse en nuestro estadio y en la fecha inicialmente prevista", dicta el escrito.

"El Club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano", continúa, exponiendo algunos de los inconvenientes para la entidad vallecana.

Evidentemente, este partido entra dentro del abono de esta temporada, y el club facilitará el acceso a Butarque. "En este sentido, el Rayo Vallecano está trabajando para establecer el mejor procedimiento posible, con el objetivo de garantizar la asistencia de todos sus abonados al encuentro". El comunicado concluye mencionando que a lo largo de este viernes 13 de febrero, el club comunicará los pasos que deberán seguir los abonados de cara al partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid.