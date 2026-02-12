Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 13:56h.

El Villarreal rechazó una importante oferta por el centrocampista senegalés de 20 años

La MLS, última opción del Celta con Joseph Aidoo

Compartir







La dirección deportiva, por deseo del cuerpo técnico, lleva meses peinando el mercado buscando un 'seis' alto, poderoso en lo físico y con buen pie. Sergi Altimira fue uno de los jugadores que el club tocó este mercado. Finalmente se cerró el fichaje de Matías Vecino pero el camino se intentó la contratación de uno de los jóvenes con mayor proyección del Villarreal. Se trata del centrocampista senegalés Alassane Diatta.

Tal como apunta Matte Moretto en Marca el Celta presentó una importante oferta por este futbolista de 20 años que juega en el Villarreal B. El senegalés ya ha debutado este pasado mes de enero en la Champions League ante el Bayer Leverkusen.

Alessane Diatta se formó en la Academia Keur Madio. En noviembre de 2023 fue reclutado por el Villarreal para jugar en su segundo filial. En el Villarreal B ya ha disputado 48 partidos en Primera Federación anotando cuatro goles. En estos partidos, el futbolista de 1,90 de altura, ha visto 18 amarillas siendo expulsado en dos ocasiones.

PUEDE INTERESARTE Marián Mouriño cumple con cerveza su promesa a la afición

Con el primer equipo suma 65 minutos en la Champions League ante el Bayer Leverkusen y 56 contra el Pontevedra en la Copa del Rey. El Celta presentó una importante oferta por el futbolista pero el Villarreal cerró la puerta de salida a Alassane Diatta. De hecho, tal como apunta esta información, el club groguet ya ha logrado renovar el contrato del joven centrocampista hasta junio de 2030.

En verano, debido a su importante progresión, no se descarta que lleguen nuevas ofertas. En esa lucha parece complicado que se pueda meter el Celta ya que la siempre ávida y rica Premier League deja a Marco Garcés sin opciones.

La dirección deportiva, tras garantizarse a Matías Vecino hasta junio de 2027 tiene margen de maniobra para buscar un 'seis' de garantías que acompañe a Miguel Román, Hugo Sotelo y Damián Rodríguez sabiendo que Ilaix Moriba puede ser una de las piezas que el club tenga que poner en el mercado.