Ya se conocen los horarios para el fin de semana del 6,7, 8 y 9 de marzo

LALIGA ha anunciado este miércoles los horarios de la jornada 27 de competición, que se disputarán entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo. Se trata del fin de semana posterior a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y, precisamente, dos de ellos, se ven las caras, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

El Osasuna - Mallorca dará el pistoletazo de salida, siendo el encuentro adelantado a la noche del viernes, mientras que el RCD Espanyol - Real Oviedo cierra la acción. Y al club perico no le ha gustado la designación.

La rajada del RCD Espanyol en redes sociales

El equipo de Barcelona ha estallado en sus redes sociales y en la comunicación a sus seguidores del horario ha dejado un recado muy claro a la competición.

"Para sorpresa de absolutamente nadie, jugaremos un lunes la jornada 27", se lee en el tweet publicado.

El colista visita en el RCD Stadium a uno de los equipos revelación de la primera vuelta, pero que tras las navidades se ha desinflado y acumula seis encuentros sin ganar.

Los equipos que más han jugado los viernes y lunes

Realmente, la protesta del RCD Espanyol tiene todo el sentido del mundo, pues es el equipo que más veces ha jugado viernes o lunes.

Los de Manolo González, incluyendo el partido ante el cuadro asturiano, llevan cinco choques en el primer día de la semana, por cuatro en la antesala del fin de semana.

Ese total de 9 días fuera de sábado y domingo es el mismo registro que cosechan Getafe y Elche, tal y como indica el gráfico elaborado por @StatsPrimera.

FC Barcelona, Real Madrid y Atlético son los equipos más beneficiados en este sentido, pues solo han jugado una vez en estos días señalados -todos ellos en lunes-.