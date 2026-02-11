11 jugadores en alerta por una posible sanción para el derbi Betis - Sevilla

Álvaro Borrego 11 FEB 2026 - 15:25h.

Hay siete apercibidos para este fin de semana y otros cuatro con tres tarjetas cada uno

Resumen, goles y mejores jugadas del último derbi

Compartir







Apenas restan un par de semanas para un nuevo capítulo del derbi sevillano, esta vez en La Cartuja. Real Betis y Sevilla FC medirán sus fuerzas el próximo domingo 1 de marzo, y aunque aún resten dos compromisos previos por disputarse, algunos de sus jugadores deberán controlar bien sus pulsaciones para evitar una posible sanción. Para este fin de semana hay siete apercibidos, por lo que una cartulina les haría cumplir castigo la próxima semana y por tanto llegarían liberados al duelo más importante de la ciudad.

Chimy Ávila y Valentín Gómez son los apercibidos de sanción en el Real Betis. Los dos llegan al compromiso frente al Mallorca con cuatro cartulinas, por lo que si ven una este domingo se perderían la visita del Rayo Vallecano, pero quedarían liberados para el duelo contra el Sevilla FC. De lo contrario, mantendrían su apercibimiento para la próxima semana, lo que acrecentaría los riesgos de una posible ausencia en el derbi.

En el Sevilla FC están en un mismo escenario cinco futbolistas. Agoumé, Suazo, Nianzou, Carmona y Azpilicueta están apercibidos de sanción. Si alguno de ellos ve amarilla este fin de semana, quedaría liberado para el derbi. De lo contrario, deberían correr el riesgo en el compromiso frente al Getafe. Conviene subrayar, además, lo mucho que se está jugando el equipo durante estas jornadas, por lo que difícilmente Matías Almeyda prescinda de alguno de sus mejores efectivos para pensar en el derbi.

Pero hay más. Isaac Romero, Castrín, Djibril Sow y Marc Bartra acumulan tres tarjetas cada uno, por lo que si alguno de ellos recibe una cartulina en los dos próximos encuentros tampoco podría disputar el derbi. Quienes sí parecen descartados, todos ellos por lesión, son Isco Alarcón, Lo Celso y Sofyan Amrabat en el lado verdiblanco. Rubén Vargas, Marcao y Joaquín Oso son, de momento, los que permanecen en la enfermería sevillista.